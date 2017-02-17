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Tepebaşı’nda su hırsızlığı

Tepebaşı’nda su hırsızlığı

Tepebaşı’nda evine ait su sayacını söküp, şebekeye başka bir hat bağlayan ve yaklaşık 60 ton suyu çalan M.K.(E-62) hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Tepebaşı’nda evine ait su sayacını söküp, şebekeye başka bir hat bağlayan ve yaklaşık 60 ton suyu çalan M.K.(E-62) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre M.K. hakkındaki soruşturma devam ediyor.

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