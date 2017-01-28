The Amateur Chefs'te bu hafta
The Amateur Chefs'te bu hafta Naziyet Hasoğlan, Avcı Böreği tarifini Gündem Kıbrıs okuyucularıyla paylaştı.
Tarif: Naziyet Hasoğlan
Malzemeler:
4 adet böreklik yufka
2 adet kuru soğan
300 gr. kıyma
1 su bardağı dövülmüş ceviz
1 su bardağı ince bulgur
Yarım kahve fincanı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tutam maydanoz
Yufkaları ıslatmak için:
1 kahve fincanı sıvı yağ
1 su bardağı su
Yufkaları bulamak için:
1,5 su bardağı galeta unu
2 adet yumurta
Hazırlanışı:
Kıymayı tencereye alın ve sıvıyağ ekleyip kavurun.Kavrulan kıymaya yemeklik doğranmış soğanları ekleyip iyice kavurun.
Bulgurun üzerini basacak kadar sıcak su ekleyip şişmeye bırakın.
İyice kavrulan kıymaya şişen bulguru ,tuz,karabiber,kimyon ve dövülmüş ceviz ekleyip karıştırın.
İnce doğranmış maydanozları da ekleyip ocaktan alın.
Sosu için sıvıyağ ve suyu karıştırın.
1 adet yufkayı düz zemine serin, üzerine sostan gezdirin ve ikinci yufkayı üzerine kapatın.
Yufkayı önce dört parçaya sonra 8 parçaya kesin.
Yufakaların geniş kısmına iç malzemeden koyup sıkıca sarın.
Tüm yufkaları bu şekilde hazırlayın.
Yumurtaları iyice çırpın.
Yufkaları önce yumurtaya sonra galeta ununa bulayın.
Dilerseniz yağda kızartın,dilerseniz fırın tepsisine yerleştirip fırınlayın.Dilerseniz de saklama kabına koyup dondurucuda saklayıp istediğiniz zaman çıkartıp pişirebilirsiniz.
Bunları biliyor muydunuz?
- Yemeğin dibi tutmuşsa, lavabonun içini su ile doldurun ve tencerenin kapağını açmadan tencereyi lavabonun içine koyun. 15 dakika bekledikten sonra yemeğinizi başka bir kaba alın. Bu işlem yemeğin yanık tadını alacaktır.
- Yaptığınız reçel şekerlendi diye sakın üzülmeyin. Bu durumdaki reçeli tencereye doldurun, her kilosu için iki limondan elde ettiğiniz limon suyunu ilave edin ve bir taşım kaynatın, reçeliniz normale dönecektir.
- Sebzeleri tuzlu suda yıkamayı alışkanlık haline getirin. Tuzlu su sebzeleri daha etkili ve çabuk temizler.
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