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“The Castle Project” hayata geçiyor

“The Castle Project” hayata geçiyor

Larnaka’ya Makenzi (Mckenzie) sahilinde yapılması planlanan “The Castle Project” adlı “büyük” yatırımın hayata geçmekte olduğu haber verildi.

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Larnaka’ya Makenzi (Mckenzie) sahilinde yapılması planlanan “The Castle Project” adlı “büyük” yatırımın hayata geçmekte olduğu haber verildi.

Politis gazetesi, yatırımı yapacak olan Lübnanlı şirketin, Larnaka Belediyesi’nden gerekli izinleri aldığını belirterek, önümüzdeki günlerde de inşaat izni almasının beklendiğini aktardı.

Eskiden “Ku De Ta” adlı restoranın ve “Kastro” adlı otelin olduğu bölgede çalışmaların hali hazırda başladığını kaydeden gazete, projenin ilk aşamasında üç katlı bir restoran, büyük bir jakuzi ve bar yapılacağını, sahilde ise şezlong ve şemsiye hizmeti sunulacağını belirtti.

Gazete, ikinci aşamada ise sahilin yanına 487 yataklı otel yapılmasının planlandığını aktardı.

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