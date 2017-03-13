The Times'tan Hollanda başbakanına eleştiri

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Times, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi Türkiye'ye yönelik tavrından dolayı eleştirdi.

Gazetenin bugünkü nüshasında yer alan baş makalede, Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin aşırı sağcı Geert Wilders ile seçim mücadelesinde Türkiye’ye yönelik aldığı tavır "üzücü" olarak nitelendirildi.

"Üzücü olan şu ki Rutte, Türklere karşı kendisinin de sert davranabileceğini kanıtlamakla Wilders’in kampanyasına istemeden meşruiyet kazandırmış oldu" ifadesi kullanılan makalede, buna ne Hollanda’nın ne de Avrupa’nın ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Wilders’in camileri, Müslümanların okullarını kapatmaya ve Kur'an-ı Kerim'i yasaklamaya dönük kampanya yürüttüğü anımsatılan makalede, aşırı sağcı politikacının bunları Hollanda’da yaşanan ekonomik ve sosyal sorunlarla birleştirmek suretiyle oy kazanmayı başardığı kaydedildi.

Rutte ve diğer ana akım siyasetçilerin başarısızlıklarının Wilders gibi figürleri güçlendirdiğine vurgu yapılan makalede, "Wilders, gücünün bir bölümünü Rutte’nin korkaklığına borçlu" tespitine yer verildi.

Rutte'nin Wilders ile mücadelede izlemesi gereken yolun, Hollanda vatandaşlarının sorunlarını dikkatle dinlemek ve çözümün dünya ile bağlantı halinde kalmak olduğuna ikna etmek olduğu anlatılan makalede, "Bu ise liderlik, aklın gücüne inanç ve rahatsız edici gerçeklerle yüzleşmeye istekli olmayı gerektiriyor. Wilders büyüdü çünkü merkez siyasetçiler gözlerini ve kulaklarını kapadılar. Avrupa’nın geri kalanı dikkatli olmalı" değerlendirmesi yapıldı.