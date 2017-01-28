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Tıbbi ihmale 3 milyon Euro’ya varan tazminat

Tıbbi ihmale 3 milyon Euro’ya varan tazminat

Güney Kıbrıs’ta mahkemenin 1999’daki bir doğumda hastane personelinin ihmallerinden ötürü davacı aileye 3 milyon Euro’ya varan tazminat verilmesi kararı aldığı bildirildi.

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 Güney Kıbrıs’ta mahkemenin 1999’daki bir doğumda hastane personelinin ihmallerinden ötürü davacı aileye 3 milyon Euro’ya varan tazminat verilmesi kararı aldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, doğum öncesinde, doğumda ve doğumun ardından Lefkoşa ve Makarios Hastanesi personellerinin ciddi ihmallerde bulunduğunun saptandığını yazdı.

Aileye verilen tazminatın, şimdiye kadar tıbbi ihmal alanında verilen en büyük tazminat olduğuna dikkat çeken gazete, 1999 yılında hayata gelen ve şimdi 17 yaşında olan çocuğun görmediğini, konuşamadığını, yürüyemediğini ve zeka geriliği olduğunu da belirtti.

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