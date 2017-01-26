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  3. Times: "1974'te üçüncü dünya savaşının eşiğinden dönüldü"
Times: "1974'te üçüncü dünya savaşının eşiğinden dönüldü"

Times: "1974'te üçüncü dünya savaşının eşiğinden dönüldü"

İngiliz Times gazetesi, ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) gizliliğini kaldırdığı belgelerden birinin, dünyanın 43 yıl önce üçüncü dünya savaşının eşinden döndüğünü ortaya çıkardığını yazdı.

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Times'a göre, kısa bir süre önce kamuoyuyla paylaşılan bir CIA belgesi, Soğuk Savaş'ın en hararetli günlerinde İskoçya açıklarında iki nükleer denizaltının çarpıştığını ve bu olayın 40 yılı aşkın bir süredir gizlendiğini ortaya çıkardı.

İngiliz gazetesinin haberine göre, 3 Kasım 1974'te Pentagon'dan dönemin dışişleri bakanı Henry Kissinger'e gönderilen bir bilgilendirme notunda, Poseidon denizaltısının İskoçya açıklarında bir Sovyet denizaltısı ile çarpıştığı belirtiliyor.

'ABD DENİZALTISI 160 NÜKLEER FÜZE BAŞLIĞI TAŞIYORDU'

Notta, "Her iki denizaltı da yüzeye çıktı. Sonra Sovyet denizaltısı suya daldı. Hasarın boyutları konusunda henüz gelen bir bilgi yok. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadesi yer alıyor.

Times'a konuşan bir uzmana göre, ABD denizaltısı çarpışma sırasında 160 nükleer füze başlığı taşıyordu. Uzmanın anlattığına göre, iki nükleer deniz aracının çarpışmasıyla meydana gelen kaza o kadar ciddiydi ki, üçüncü dünya savaşını başlatabilirdi.

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