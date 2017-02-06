Tinder'a rakip geldi: Nefrette birleştiriyor

Hater kullanıcılarından nefret ettikleri kişileri ve şeyleri seçmelerini istiyor ve bu seçimleri baz alarak kullanıcıları birbirleri ile eşliyor. Başka bir deyişle bu uygulama kullanıcılarını ortak nefretlerini baz alarak eşliyor.

Örneğin iki kullanıcı da şarkıcı Taylor Swift, ABD Başkanı Donald Trump, dondurma ve kaldırımda yavaş yürüyenlerden nefret ediyorsa uygulama bunu göz önünde bulunduruyor ve bu iki kullanıcının birbirleriyle mesajlaşmalarına izin veriyor. Uygulamayı geliştiren kişi eski Goldman Sachs çalışanı Brendan Alper.

NTV'de yer alan habere göre, uygulamada kullanıcıların nefret ettiklerini belirtebileceği 2 bin konu bulunuyor. Kısa sürede sosyal medyada da karşılık bulan uygulama iPhone ve iPad'lerde kullanılabiliyor.