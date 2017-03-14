Tıp Bayramı Tabipler Birliği’nde düzenlenen törenle kutlandı
14 Mart Tıp Bayramı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde düzenlenen törenle kutlandı.
Tuğçe Ülkü Aydın
14 Mart Tıp Bayramı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde düzenlenen törenle kutlandı.
K.T. Tabipleri Birliği konferans salonunda yer alan törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, bazı milletvekilleri, birlik ve oda başkanları, bakanlık yetkilileri, doktorlar katıldı.
Açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte, kurumsal ödüller, basın ödülleri verilirken, 50. Ve 25. Yılını dolduran doktorlara plaketleri verildi.
Törende sırasıyla, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Dr. Sıla Usar İncirli, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. Ahmet Özant, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Mustafa Taşçıoğlu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Kenan Arifoğlu, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Meclis Başkanı Sibel Siber ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı birer konuşma yaptı.
Tören anı fotoğrafı çekilmesi ve kokteylle sona erdi.
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