"Tıp-İş ve Sağlık Bakanlığı mahkeme kararını delmeye çalışıyor"

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’na (Tıp-İş) “Yüksek İdare Mahkemesi’nin ikinci iş yasağı kararına saygılı olma, muhataplara ise sağlıktaki yasaları ivedilikle çıkarma” çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanlığı ile Tıp-İş arasındaki görüşmelerin sıklaştığını belirten Serbest Çalışan Hekimler Birliği, “Bu görüşmeler kamu hekimlerinin özlük haklarının iyileştirilmesinden ziyade Yüksek İdare Mahkemesi’nin kamu hekimlerinin ikinci iş yapmasını yasaklayan kararını delme pazarlığıyla ilgili” görüşünü savundu.

Yüksek İdare Mahkemesi’nin söz konusu karardan sonra Sağlık Bakanlığı’na 6 ay süre tanıdığını, bu sürenin 1 ayının dolduğunu söyleyen Serbest Çalışan Hekimler Birliği, “Özlük hakları verilen hekimler, enerjilerini özel hasta bakma talebine değil, kamu hastanelerindeki koşulların iyileştirilmesine harcasın” dedi.

“MESAİDEN KAÇANLAR 2011 YILI ANAYASA MAHKEMESİ’NİN GEREKÇELİ KARARININ OKUYARAK EV ÖDEVİNİ YAPSIN”

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sağlık Bakanlığı’nın 1 Ağustos 2017’ye kadar ilgili yasaları çıkarma, sağlıkta 40 yılın reformunu gerçekleştirme ödevi ortadadır. Kamu hastanelerinin ve özlük haklarının yetersizliğine değinen Tıp-İş’in odaklanması gereken temel konular da ortadadır. Ancak Tıp-İş kararı nasıl dolanabileceğini hesaplıyor, Sağlık Bakanlığı’na açıkça baskı yapıyor.

Her fırsatta gerçek niyetlerini ortaya koyanlar, mesaiden kaçanlar 2011 yılı Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararının okuyarak ev ödevini yapsın.

Serbest çalışan hekimlerle kamu hekimleri arasında herhangi bir ayrıcalığın Anayasal anlamda mümkün olmayacağı bilmeli. Aksi yönde atılacak her türlü adımın takipçisi olacağız. Gerekirse yeni bir hukuk mücadelesi başlatacağımızı, bir kez daha hatırlatırız.”