“Tiyatronun Sınır İhlali” Güney Kıbrıs’ta tanıtılıyor

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve Satirigo Tiyatrosu’nun iki toplumun yakınlaşması ve barış kültürünün oluşması için 30 yıldan beri verdiği sanatsal mücadeleyi konu alan “Tiyatronun Sınır İhlali” kitabı, Pazartesi saat 19.00 da Güney Lefkoşa’da Satirigo Tiyatrosu’nda düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak.

Yaşar Ersoy ve Kostas Kafkaridis’in Türkçe ve Yunanca dilinde yazdığı kitap Khora Yayınları’nda yayımlandı.

Adrulla Vasiliu ve Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek’in konuşma yapacağı etkinlikte, Lefkoşa Belediye Orkestrası da müzik dinletisi sunacak.

Kitabın tanıtımı konusunda bir açıklama yapan Yaşar Ersoy ve Kostas Kafkaridis “biz fanatik ırkçı örnekleri değil, barışçıl örnekleri toplumumuza sunmalıyız, ve bunları çoğaltmalıyız..Türkü , Rumu barış için uğraşmalıyız..Irkçı ve ayrılıkçılara yenilmemeliyiz” ifadelerini kullandı.