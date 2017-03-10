TKP Yeni Güçler Altınova ve Ağıllar’da örgütlendi

oplumcu Kurutuluş Partisi Yeni Güçler, Altınova ile Ağıllar’da örgütlendi.

TKP Yeni Güçler basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, TKP Yeni Güçler Ağıllar Örgütü Başkanlığına Mevlüt Altındağ ve Altınova Örgüt Başkanlığına ise Tezcan Ertunalılar seçildi.

TKP Yeni Güçler Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Mehmet Çakıcı, yaşamını çalışarak sürdüren kitlelerin; eşitlik, adalet, demokrasi ve barış beklentisini TKP Yeni Güçler ‘de gördüğünü savundu.

Halkın kendilerinden beklentisinin solda güçlü bir alternatifi yaratıp iktidara taşımak olduğunu ifade eden Çakıcı, partinin bunun için hızla örgütlenme çalışmalarına devam etmesi gerektiğini söyledi.

“Hızla büyümekteyiz. Kuruluşuyla tüm dengeleri kökünden sarsan TKP Yeni Güçler toplumumuzun umudu olmuştur” diyen Çakıcı, halka hizmetten başka hedefi olmayan, dürüst ve üretken bir parti olarak iktidara ortak olduklarını savundu.

Çakıcı, TKP Yeni Güçler’in yapılacak ilk seçimde iktidar olarak toplumun yanında olacağını da iddia etti.