TKP Yeni Güçler Lala Mustafa Paşa ve Cambulat Mahallesi örgütleri kuruldu

TKP Yeni Güçler Gazimağusa Lala Mustafa Paşa Mahallesi ile Cambulat Mahallesi Örgütü kuruldu.

TKP Yeni Güçler’den verilen bilgiye göre, Gazimağusa İlçe Merkezi’nde yapılan kongrede, Mustafa Akın örgüt başkanlığına seçilirken, Olgunay Çankaya sekreter, Kezban Çavuş sayman, Lütfi Müjde ve Mustafa Koçak da faal üyeler olarak görev üstlendi.

Cambulat Mahallesi Kongresi’nde ise örgüt başkanlığına Onur Gazinocu getirilirken, Kemal Mercan sekreter, Sertan Çakıcı sayman, Orçun Gazinocu ve Seda Çakıcı da faal üyeliklere seçildi.

Kongrelerde konuşan TKP Yeni Güçler Mağusa İlçe Başkanı Tamer Karakaşlı, partinin her geçen gün daha da güçlenerek iktidara yürüdüğünü söyledi. Nisanda yapılması planlanan 1. Büyük Kurultay ile partinin tüm organlarının oluşacağını ifade eden Karakaşlı, böylelikle iktidara yürüyüşlerinin daha da hızlanacağını ifade etti.

Karakaşlı, siyasal yelpazede merkezi de içine alarak solun her rengini bünyesinde örgütlemeyi hedef alan bir parti olarak TKP Yeni Güçler’in bu doğrultuda da büyük mesafe kat ettiğinin artık toplum tarafından da net bir şekilde görülür olduğunu söyledi.