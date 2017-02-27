TKP Yeni Güçler Pınarlı Örgütü kuruldu

TKP Yeni Güçler Pınarlı Örgüt Başkanlığına Narin Güler getirilirken; Yönetim Kurulu, Zalihe Bayramoğlu, Melin Şefikoğlu, Sinan Pınardan, Halil Şensoy, Özcem Güler ve İdris Bayramoğluları’ndan oluştu.

Pınarlı’da düzenlenen törene TKP Yeni Güçler Kurucular Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı yanında, Sonay Adem, Ali Gülle, Mustafa Emiroğulları, Mehmet Davulcu, Tamer Karakasli ve partililer katıldı.

Etkinlikte konuşan Çakıcı, TKP Yeni Güçler’in kurulduğu ilk günden itibaren tüm bölgelerde örgütlenme çalışmalarına ağırlık verdiklerini ve yoğun bir şekilde çalışmalara başladıklarını dile getirdi. Çakıcı örgütlenme çalışmaları çerçevesine Pınarlı Örgütün oluşturulmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti ve örgütün kurulmasında emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür etti.

TKP Yeni Güçler Kurucular Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, "Geniş bir kitleye hitap eden ve merkezde yer alan bir parti oluşturduklarını" söyledi ve hedeflerinin ilk seçimde iktidar olduğunun altını çizdi. TKP Yeni Güçler olarak sokağa hızlı çıktıklarını ifade eden Çakıcı, Kıbrıs Türk Halkından olumlu tepkiler aldıklarını, TKP Yeni Güçler’e siyasi yelpazenin farklı kesiminden vatandaşımızın üye olduğunun altını çizdi. Çakıcı, bazı siyasi partilerle güç ve iş birliği çalışmalarını başlattıklarını, bu çerçevede ilk olarak Sosyal Demokrat Parti (SDP) ile son olarak Birleşik Kıbrıs Partisi ( BKP) görüşmeler yapıldığını, Sosyal Demokrat Parti ( SDP) ile yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edilerek, güçlerin birleştirilmesi konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlandığını yakın zamanda varılan uzlaşı kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı. Çakıcı son olarak yapmış olduğumuz bu çalışmalarının sonunda ülke siyasetine yeni bir soluk, yeni bir alternatif yaratacaklarını ve ilk seçimlerde iktidara geleceklerini dile getirdi.