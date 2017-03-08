TKP-YG Gazimağusa İlçe Örgütü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde çalışan kadınlara karanfil dağıttı

TKP Yeni Güçler Gazimağusa İlçe Örgütü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde çalışan kadınlara karanfil dağıttı.

TKP Yeni Güçler’den yapılan açıklamaya göre, etkinlik bu sabah 08.30-09.30 saatleri arasında gerçekleşti.