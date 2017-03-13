TKP-YG ile SDP birleşti

Gözde Süreç Sarı

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler ile Sosyal Demokrat Parti (SDP), birlikte hareket etme kararı aldı.

İki partinin yetkilileri bugün Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon’da bir basın toplantısı düzenleyerek, birleşme kararlarını açıkladı.

TKP Yeni Güçler Kurucular Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı, Nisan ayında gerçekleştirilecek kurultayda, partiyi SDP ile birlikte kuracaklarını belirtti.

Basın toplantısında, TKP Yeni Güçler Kurucular Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı, SDP Genel Başkanı Tözün Tunalı, TKP Yeni Güçler’den Sonay Adem konuşma yaptı.

ÇAKICI: “BU SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ”

TKP Yeni Güçler Kurucular Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı, Kıbrıs Türk halkının mutsuz bir dönem geçirdiğini, zor durumda olduğunu ileri sürerek, ekonominin kötüye gittiğini, işsizliğin arttığını hukuk devletine dönüşülemediğini savundu.

Önemli yasaların Meclis’ten geçirilemediğini söyleyen Çakıcı, kamu reformu, sağlık, eğitim ve sivilleşme ile ilgili yasaların nerede olduğunu sordu.

Çakıcı, sistemi düzeltecek adımların atılmadığını, şu anki siyasi partilerin bunları düzeltecek durumda olmadığını ileri sürdü.

SDP ile beraber bu sistemi değiştirmek, hesap sormak ve ekonomik refahı yükseltmek için birlikte yürüme kararı aldıklarını belirten Çakıcı, Nisan ayında yapılacak kurultayda partiyi birlikte kuracaklarını ifade etti.

“Yeni, temiz, dürüst bir parti olarak Kıbrıs Türk halkı için bir alternatifiz” diyen Çakıcı, birleştikleri SDP’nin kendilerine güç kattığını belirtti.

Şimdiki “Seçim ve Halk Oylaması Yasası” ile seçime gitmenin mümkün olmadığını dile getiren Çakıcı, yasayı yeniden düzenleme konusunda tüm partilere çağrı yaptı.

Karma, tek çarşaf, tek bölge, seçim sistemi oluşturulması ya da seçim bölgelerini birleştirerek üç bölge haline getirilmesi önerisinde bulunan Çakıcı, bu şekilde oy pusulalarının matbaada basılamaması sorununun ortadan kalkacağını söyledi.

TUNALI: “BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR”

SDP Genel Başkanı Tözün Tunalı, partisinin daha önce siyasette yer almamış, temiz ve kaliteli kişiler tarafında 2004 yılında kurulduğunu söyledi.

Ülkede sosyal demokrasinin uygulanması gerektiğine inandıklarını ifade eden Tunalı, TKP Yeni Güçler ile birlikte hareket edeceklerini, birlikten güç doğduğunu belirtti.

Yeni bir vizyonla değişim için birleştiklerini kaydeden Tunalı, halkın beklentisinin de bu olduğunu söyledi.

Tunalı, yüzlerce yasanın Meclis’te beklediğini, batan ve batırılmak istenen sektörler bulunduğunu savundu.

ADEM: “YOLSUZLUKLARIN PEŞİNDE OLACAĞIZ”

TKP Yeni Güçler’den Sonay Adem de, ülkede siyaset ve siyasetçiye güvensizlik yaşandığını, söyleyerek, özgün, yeni bir siyaset tüzüğü ve ilerici bir program ortaya koyarak, Kıbrıs Türk halkına umut verecek bir hareket olarak ortaya çıktıklarını belirtti.

Güvensizliği ortadan kaldıracak faktörleri bildiklerini söyleyen Adem, ortaya çıkardıkları programın iktidar olduktan sonra da arkasında duracaklarını, sözünde duran bir siyasi parti olacaklarını kaydetti.

Adem, yolsuzlukların ortadan kaldırılması ve soruşturulması sağlanamazsa halktan güven beklenemeyeceğini dile getirerek, yolsuzlukların ortaya çıkmasını sağlayacak düzenlemeler yapacaklarını belirtti.

Adem, yolsuzlukların peşinde olacaklarını ifade etti.