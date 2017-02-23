TKP-YG ve EDON, ortak etkinlikler düzenleme kararı aldı

TKP Yeni Güçler Gençlik Komitesi ile AKEL Gençlik Örgütü (EDON ) dün Ara bölgede bir araya geldi. Yapılan görüşme sonrasında, Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Gençlik Örgütü, Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) Gençlik Örgütü (EDON) birlikte çalışma kararı aldı. Ara Bölgedeki Dayanışma Evi’nde gerçekleşen ziyarette TKP Yeni Güçler Gençlik Komitesi Başkanı Mehmet Akça, Süleyman Haker Fevzioğlu, Simge Davulcu; EDON Lefkoşa Örgüt Başkanı Elias Demetriou, Limasol Örgüt Başkanı Revecca Shaaban hazır bulundu.

Her iki partinin Gençlik Örgütleri, toplantıda bundan sonraki süreçte ortak etkinlikler gerçekleştirme konusunda görüş birliğine vardı. İki Gençlik Örgütü bu çerçevede, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’yle 9 Nisan’da Derviş Ali Kavazoğlu ile Costas Misaulis birlikte anacak.

TKP Gençlik Örgütü ve EDON, bunlar dışında 26 Mart - 11 Nisan tarihleri arasında iki toplumlu etkinlikler yapılması konularında görüş birliğine vardı. Gençlik Örgütleri, Kıbrıs sorununun bir an önce çözüme ulaştırılması konusunda aynı görüşü paylaştı. Rum Temsilciler Meclisi’nde alınan Plebisitin okullarda kutlanması kararının yanlışlığı konusunda görüş birliği sağlayan iki Gençlik Örgütü, Rum liderliğinin bu yanlışlığı kabul etmesine karşın Türk Liderliğinin müzakereleri askıya almasını ikinci yanlış olarak tespit etti.

Gençlik Örgütleri ortak toplantıda yanlışa yanlışla karşılık verip müzakerelere ara verilmesi yerine iki liderden beklenilenin müzakerelere kaldığı yerden devam edilip erken zamanda federal çözüme ulaşılması isteği vurgulandı.