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TKP'den Birleşik Kıbrıs etkinliğine destek

TKP'den Birleşik Kıbrıs etkinliğine destek

TKP, yarın ara bölgede İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs öncülüğünde yapılacak etkinliğe destek belirtti.

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Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP), yarın ara bölgede  İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs öncülüğünde yapılacak etkinliğe destek belirtti.

TKP Kurucu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu,  yazılı açıklamada Parti olarak,  İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs öncülüğünde yapılacak etkinliği desteklediklerini kaydetti.

Cenevre’de Liderlerden ve Garanti Anlaşması’na taraf ülkelerden beklentilerinin “yapıcı tutum izleyerek karşılıklı adımlarla anlaşmaya varmaları” olduğunu kaydeden Davulcu,  “TKP, özünde Türk tarafının tezi olan ve BM Güvenlik Konseyi tarafından Kıbrıs sorununun çözüm şekli olarak belirlenen iki toplumlu, iki bölgeli, iki oluşturucu ortaktan kaynaklanan tek egemenliği ve tek uluslararası kimliği olan federal bir çözüm şeklini samimi olarak desteklemektedir” dedi.

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