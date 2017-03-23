TMK tamamen durdu

Taşınmaz Mal Komisyonu eski günlerini mumla arıyor. Artık ne eskisi gibi Rumlar komisyona başvuruyor ne de komisyon karar üretebiliyor. Türkiye tazminatlar için parayı kesince komisyonun misyonu başarısız oldu

TAMAMEN DURDU

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun 2006’da başlayan serüveni çeşitli nedenler dolayısıyla bitme noktasına geldi. Komisyon yasal olarak halen daha orada dursa da maddi olarak desteklenmemesinden dolayı ne Rumlar başvuruyor ne de başvurular sonuçlanıyor

YERLERDE

Kıbrıslı rumların Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurularında ciddi düşüş var. 2011 yılında 1926 Kıbrıslı Rum TMK’ya başvururken, 2016’da 49 kişi, 2017’nin ilk 3 ayında ise sadece 8 kişi başvuruda bulundu

231 MİLYON STERLİN

Taşınmaz mal Komisyonu 2006 yılından bu yana Kıbrıslı Rumlara tam olarak 231 milyon 447 bin 174 Sterlin ödeme yaptı. Kıbrıslı Rumlara yapılan 231 milyon Sterlinlik ödeme 28 milyon 193 bin 825 metrekarelik alanı kapsıyor