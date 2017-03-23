Lefkoşa9 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Sürekli kendini yorgun hissedenler dikkat!
  • Akşam içtiğiniz çay uykunuzu kaçırıyorsa...
  • Akıllı telefon ve tabletlerdeki gizli tehlike!
  • Yağ yakımını hızlandıran 'metabolizma canavarı' besinler
  • Bahar yorgunluğundan kurtulmak için bunları yapın
  • '5 saniye kuralı'na bilimsel yanıt
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. TMK tamamen durdu
TMK tamamen durdu

TMK tamamen durdu

Taşınmaz Mal Komisyonu eski günlerini mumla arıyor. Artık ne eskisi gibi Rumlar komisyona başvuruyor ne de komisyon karar üretebiliyor. Türkiye tazminatlar için parayı kesince komisyonun misyonu başarısız oldu.

A+A-

Taşınmaz Mal Komisyonu eski günlerini mumla arıyor. Artık ne eskisi gibi Rumlar komisyona başvuruyor ne de komisyon karar üretebiliyor. Türkiye tazminatlar için parayı kesince komisyonun misyonu başarısız oldu 

TAMAMEN DURDU

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun 2006’da başlayan serüveni çeşitli nedenler dolayısıyla bitme noktasına geldi. Komisyon yasal olarak halen daha orada dursa da maddi olarak desteklenmemesinden dolayı ne Rumlar başvuruyor ne de başvurular sonuçlanıyor

YERLERDE

Kıbrıslı rumların Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurularında ciddi düşüş var. 2011 yılında 1926 Kıbrıslı Rum TMK’ya başvururken, 2016’da 49 kişi, 2017’nin ilk 3 ayında ise sadece 8 kişi başvuruda bulundu

231 MİLYON STERLİN

Taşınmaz mal Komisyonu 2006 yılından bu yana Kıbrıslı Rumlara tam olarak 231 milyon 447 bin 174 Sterlin ödeme yaptı. Kıbrıslı Rumlara yapılan 231 milyon Sterlinlik ödeme 28 milyon 193 bin 825 metrekarelik alanı kapsıyor

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.