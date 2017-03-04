TMT Mücahitler Derneği: "İki  ayrı devlet formülünde ısrar etme zamanı geldi"

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitlikte ısrar ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı KKTC’yi tanıtma yönünde adım atmaya davet etti.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası hukukta büyük ve küçük devletler arasında eşitlik ilkesinin geçerli olduğunu vurgulayarak, buna karşın federasyon ve konfederasyonda eşitlik ilkesi bulunmadığını kaydetti.

Kıbrıslı Türklerin olası federasyonda siyasi eşitliğe büyük önem verdiklerini ancak Rum lider Anastasiadis’in Türklerle Rumların eşit olamayacağını açıkladığını belirten Bora şu ifadeleri kullandı:

“Bu durumda eğer biz gerçekten ve samimi olarak siyasi eşitliğe büyük önem veriyorsak ve bu bizim kırmızı çizgimizse federasyon veya konfederasyon görüşünü terk ederek iki ayrı devletin yan yana, bir birini tanıyarak ve dostça yaşaması ilkesini benimsememiz gerekir”.

Bora, federasyonda ısrar edilmesi halinde kavga içinde bir devlet oluşacağını, büyük anlaşmazlıklar ve çatışmalar çıkacağını ileri sürüdü.

Bora, “Kıbrıs Türkleri eşitlikte ısrar ettiğine göre, federasyon veya diğer çözüm formüllerinden vazgeçme ve iki ayrı devlet formülünde ısrar etme zamanı gelmiştir. Bu koşullarda Sayın Mustafa Akıncı’yı gerçek barış anlamına gelecek olan KKTC’yi tanıtma yönünde adım atmaya ve Rum yönetimine KKTC’yi tanımaları gerektiğini söylemeye davet ederiz” dedi.