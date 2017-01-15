TMT Mücahitler Derneği, Süheyla Küçük’ü ziyaret etti

TMT Mücahitler Derneği’nden bir heyet Dr. Fazıl Küçük’ün 33’üncü ölüm yıldönümü nedeniyle eşi Süheyla Küçük’ü evinde ziyaret etti.

Ziyarette konuşan TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, Dr. Fazıl Küçük’ün ölüm yıldönümünde eşini ziyaret etmenin kendileri için bir vefa olduğunu kaydetti.

Dr. Küçük’ün verdiği mücadelede halkla birlikte yürümeyi başardığını dile getiren Bora, Dr. Küçük’ün tüm halkı arkasına alarak var oluş mücadelesini sürdürdüğü anlattı.

Mücahitlik yıllarında Dr. Fazıl Küçük’ün sık sık karargahlarını ziyaret ederek sorunlarını dinlediğini ve en büyük moral kaynakları olduğunu belirten Bora, Küçük’e rahmet diledi.

Bora, Dr. Küçük’ün önderliğini yaptığı mücadelenin devletle taçlandırıldığını ifade etti ve KKTC’nin var olmaya devam edeceğini söyledi.

SÜHEYLA KÜÇÜK

Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti ve TMT Mücahitler Derneği heyetinin her yıl kendisini ziyaret etmesinin bu acı gününde bir teselli olduğunu kaydetti.

Süheyla Küçük, mücahitlerin geçmişte neler yaşadığına kendisinin de tanık olduğunu çok büyük zorluklardan bugünlere gelindiğini söyledi.