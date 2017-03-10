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TMT Mücahitler Derneği'nden 79 kişiye madalya

TMT Mücahitler Derneği'nden 79 kişiye madalya

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Baf Direnişi’nin 53’üncü yıl dönümü olan dün, direnişe katılanlar için madalya töreni düzenledi.

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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Baf Direnişi’nin 53’üncü yıl dönümü olan dün, direnişe katılanlar için madalya töreni düzenledi.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlene törenle ebediyete intikal eden şehit ve gazilerin yakınları da olmak üzere 79 kişiye madalya takdim edildi.

Törende konuşan Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, bu günlere kolay gelinmediğini, Türk mücahidinin canı ve kanı pahasına özgür ve egemen bir devlet yaratıldığını belirterek, devleti, ana vatan- yavru vatan beraberliğinde sonsuza dek yaşatmanın şehitlere karşı görev olduğunu kaydetti.

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