Tolun: "İstikrarlı politikalar şart"

Suna Erden



KITSAB Başkanı Tolun, Türkiyeli yatırımcıların rotasını Kuzey Kıbrıs’a çevirdiğini, yeni üniversiteler, hastaneler ve otel yapımı için talepler olduğunu dile getirdi



Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun, son zamanlarda Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a turist akışının arttığını, bunun yanı sıra yatırımcının da rotasını buraya çevirdiğini söyledi. Star Kıbrıs’a konuşan Tolun, öncelikli olarak emlak yatırımlarında artış olduğunu, birçok Türkiyeli sanatçı, akademisyen, iş adamının konut satın aldığını ifade ederek, ikinci olarak ise büyük yatırımlar için talepler geldiğini ifade etti. Tolun, yeni üniversiteler, yeni özel hastaneler ve yeni oteller için yatırımcının kollarını sıvadığını, ilgili mercilere başvurular yaptığını belirterek, “Türkiyeli yatırımcılar Kıbrıs’a gözünü dikti. Bunu fırsata çevirmeliyiz” dedi. Tolun, yatırım için Kuzey Kıbrıs’a talepler olmasının turizm açısından da faydalı olacağını vurguladı. Tolun, açıklamasında turizm sektöründe yaşanan sorunlara da değindi ve turizm politikası geliştirilmemesi durumda küçük turizm işletmelerinin tamamen yok olacağını dile getirdi.

"YATIRIMCILAR İÇİN BAŞVURULAR VAR"

KITSAB Başkanı Tolun, Türkiye’de birçok yatırımcının gözünü Kuzey Kıbrıs’a çevirdiğini, yeni üniversiteler, yeni özel hastaneler, yeni beş yıldızlı oteller için birçok girişim olduğunu dile getirdi. Tolun, Türkiye’den Kıbrıs’a emlak alanında da son aylarda yatırım yapıldığını, sanatçılar, akademisyenler, iş adamlarından oluşan kesimin KKTC’den ev aldığını dile getirerek, bu durumun fırsata çevrilmesi gerektiğini vurguladı. Tolun, özellikle otel ve özel hastane taleplerinin Girne bölgesi için yapıldığını ancak Girne’nin daha fazla otel kaldırabilecek durumunun olmadığını dile getirerek, yeni bir yerleşim alanına ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Tolun, yatırımcılar için zemin hazırlanması gerektiğini ifade ederek, “Ülkede binlerce yarım kalan inşaat var. Özellikle turizm için yeni bir alan olabilecek Tatlısu bölgesindeki konutlar tamamlanabilir ve yatırımcılara pazarlanabilir. Tatlısu bölgesinde yat limanı ve sahil yapılması durumda da hem yatırımcı için hem de turist için yeni bir çekim alanı oluşturabilir “şeklinde konuştu. Tolun, yeni bir çekim alanı oluşturulması ile Girne’nin de rahatlayacağını belirterek, ulaşım için ise Geçitkale Havaalanı’nı devreye sokulması gerektiğini vurguladı.

"BÜYÜK BALIK KÜÇÜK BALIĞI YUTUYOR"

KITSAB Başkanı Tolun, Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a turist akışının son iki yılda arttığını ancak Avrupa’dan gelen turist sayısında azalma olduğunu belirerek, özel ilgi turizminin canlandırılması gerektiğini dile getirdi. Tolun, ülkeye gelen turistin kalitesinin artırılması için alternatif turizmin geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek, “Eğer ülkeye gelen turistin kalitesini artırmazsak, sadece kumar turizmi ile kalırsa can çekişen küçük oteller, restoranlar, küçük acenteler batma noktasına gelecek” dedi. Tolun, “Restoranlarda, küçük otellerde, acentelerde şikayetçidir. Son zamanlarda gelen turistlerin çoğu casinosu olan otellerde konaklıyor. Orada kalıyor ve orada yemek yiyiyor. Bu nedenle küçük oteller ve restoranlar bu turist kesiminden yararlanamıyor. Bizim yapmamız gereken turizm alternatifleri yaratarak kaliteli turistin gelmesini sağlamaktır. Eğer sağlayamazsak küçük işletmeler batacaktır. Zaten son 2 yılda 30 küçük acente, son 10 yılda da 39 küçük otel kapanmıştır” şeklinde konuştu. Tolun, kaliteli turist akışını sağlamak için ise tanıtım yapılması gerektiğini ancak etkili bir tanıtım için yeterli kaynak olmadığını söyledi. Tolun, turizm için 2017 bütçesinde 25 Milyon TL ayrıldığını, bu tutarın yetersiz olduğunu, ayrıca turizm fonunda biriken 55 Milyon TL’nin yarısının bütçeye aktarıldığını, turizm yatırımları için yeterli kaynak kalmadığını dile getirdi.

"İSTİKRARLI POLİTİKALAR ŞART"

Güney Kıbrıs’a gelen turist sayısının KKTC’ye gelen turist sayısından çok daha fazla olduğunu dile getiren Tolun, yıllardır sabit bir turizm politikası geliştirilmesi gerektiğini ifade ettiklerini ancak bir istikrar sağlanamadığını söyledi. Tolun şunları söyledi: “40 yılda 39 turizm bakanı değişti. Her gelen bakan ayrı bir politika uyguladı. Bu nedenle istikrar sağlanamadı. Bu sorunların yaşanmaması için yıllardır üzerinde durduğumuz Turizm Örgütü Yasası’nın hayata geçmesidir. Yasa tasarısını tamamladık ve Maliye Bakanlığı’na gönderdik. Eğer bu yasa hayata geçerse bir örgüt kurulacak ve kurulan örgüte müdür olan şahıs ile yönetim kurulu üyeleri 5 yılda bir değişecek. Hükümetler de bakanlar da değişse de örgüt aynı kalacak ve örgüt tarafından alınan kararlar hükümetlere göre değiştirilmeden uygulanacak. Böylelikle turizm alanında bir istikrar sağlanacak.