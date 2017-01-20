Tomgüsehan: "Çözüm masada, barış sokakta olacak"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Başkanı Şehan Tomgüsehan, CTP’nin çözüm sürecine aktif olarak destek verdiğini ve sorumluluklardan kaçmadığını söyleyerek, “Çözüm masada, barış sokakta olacak” dedi.

CTP’den verilen bilgiye göre, Gençlik Meclisi toplantısı yapıldı. toplantıya Güney Kıbrıs’tan EDON yetkilileri de katıldı.

EDON Genel Sekreteri Christos Christofias burada konuşma yaparak, toplumların yeniden yakınlaşması ve barış ortamının sağlanması için safları sıklaştırmaya devam edeceklerini belirtti, “Adanın tamamen askerden arındırılmasını ve silahsızlandırılmasını arzuluyoruz” dedi.

Yapılan açıklamaya göre, toplantıya EDON Yeniden Yakınlaşma Bürosu Sorumlusu Elias Demetriou ve büro üyesi Afroditi Kasti de katıldı.

TOMGÜSEHAN

CTP Gençlik Örgütü Başkanı Şehan Tomgüsehan, iki toplumun da kabul edebileceği ve siyasal eşitliğin temel alındığı bir anlaşmanın şart olduğunu kaydetti.

Cenevre’de teknik heyetlerin çalışmalarını takip ettiklerini söyleyen Tomgüsehan, CTP’nin sürece aktif olarak destek verdiğini ve sorumluluklardan kaçmadığının belirtti.

Kıbrıs konusunda birçok ilerlemenin kaydedildiğini, çözüme ilk kez bu denli yakın olunduğunu vurgulayan Tomgüsehan, “Gençler olarak en büyük arzumuz Kıbrıs’ın özgürlüğüdür” dedi.

Çözümün masada, barışın sokakta olacağını, bu nedenle EDON ile ilişkileri daha yakın noktaya getirdiklerini belirten Tomgüsehan, Kıbrıslı Rumlar ile en fazla ortak etkinlik düzenleyen ve çözüm çabasına en fazla katkı koyan Kıbrıslı Türk örgütün CTP Gençlik Örgütü olduğunu dile getirdi.

Tomgüsehan, Kıbrıs’ın birleşmesinin gençler için yeni olanaklar yaratacağını, toplumsal refahı üst düzeye taşıyacağını ve göçü durduracağını belirtti.

CHRİSTOFİAS

EDON Genel Sekreteri Christofias de, EDON olarak birleşik ve federal Kıbrıs için tüm güçleriyle mücadele verdiklerini söyledi.

ELAM’ın kabul edilemez tutumları karşısında her zaman Kıbrıslı Türklerin yanında olduklarını belirten Christofias, “Kıbrıslı Türkler ELAM’la mücadele noktasında yalnız değil” dedi.

Gerekli mercilerin önlemleri alarak ve soruşturmaları sonlandırarak güven ortamı yaratması gerektiğini belirten Christofias, toplumların yeniden yakınlaşması ve barış ortamının sağlanması için safları sıklaştırmaya devam edeceklerini söyledi.

Cenevre görüşmeleri konusunda değinen Christofias, adanın tamamen askerden arındırılmasını ve silahsızlandırılmasını arzuladıklarını belirtti.

EDON ve AKEL’in Güney Kıbrıs’ta sürecin en büyük destekçisi olduğunu ifade eden Christofias, kısa sürede çözüme varılmasını ve iki toplumun ‘evet’ diyebileceği bir planın ortaya çıkmasını temenni ettiklerini söyledi.