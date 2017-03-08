Topal: "Kadınlarımız, fidanlarımız gibi geleceğe kök salıyor"

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, kadın çalışanları adına e-fidan projesine bağışta bulundu, “Kadınlarımız, fidanlarımız gibi geleceğe kök salacak, ülkemize ve dünyaya nefes verecek” mesajı verdi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Burcu Topal, özel sektörde, en fazla kadın istihdamı yaratan kurumlar arasında olduklarını söyleyerek, “Kuzey Kıbrıs Turkcell bu gururu tüm müşterileri, iş ortakları ve paydaşlarıyla birlikte yaşıyor. Bu anlamda, Avrupa standartlarının da üzerinde bir yerimiz vardır. 8 Mart Dünya

Kadınlar Günü’nde, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine bir kez daha dikkat çekerken, kadınlarımızı da saygıyla selamlamak isterim” diye konuştu.

e-fidan ile anlamlı hediye

Kuzey Kıbrıs Turkcell’de ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle her kadın çalışan için e-fidan bağışı yapıldı.

“Kadınlarımız, fidanlarımız gibi geleceğe kök salacak, ülkemize ve dünyaya nefes verecek” diyen Burcu Topal, kadın çalışanlarla bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in katkılarıyla, Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi’nin işbirliğinde uygulamaya giren e-fidan projesinde, isteyen herkes fidan bağışında bulunabiliyor. e-fidan projesine www.kktcfidan.com internet sitesi üzerinden erişiliyor.

115 kadın çalışan

Kadın erkek eşitliğinin, toplumsal gelişimin en temel koşullarından biri olduğunu belirten Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Burcu Topal, 8 Mart’ın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir farkındalık yarattığını belirtti.

Topal, Kuzey Kıbrıs Turkcell’de 115 kadın çalışanın görev yaptığını, bu sayının, nüfus oranının da üzerinde bir temsiliyet ortaya çıkardığını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Burcu Topal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kadın çalışan sayımız tüm çalışanlarımızın %45’ini, kadın yönetici sayımız ise tüm yöneticilerimizin %40'ını oluşturuyor. Dolayısıyla kadınlarımızın etkin temsiliyeti öne çıkıyor.”

Esnek çalışma ve özel fırsatlar



Kuzey Kıbrıs Turkcell’in toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin yükseltilmesi ve kadınların çalışma yaşamına aktif katılımı için önemli bir girişim başlattığını da anımsatan Topal, “Ev hanımlarına yarı zamanlı çalışma fırsatı sunan uygulamamız, kadınlarımızın iş yaşamına daha aktif katılımı için pozitif bir ayrımcılık olarak da değerlendirilebilir” dedi.

Daha önce yeni annelere sağladığı esnek çalışma fırsatı ile ülkemizdeki diğer kurumlara örnek olduklarını da belirten Topal, yeni doğum yapmış anneler için İş Yasası’ndaki haklara ek olarak “Esnek Çalışma Modeli”nin önemine işaret etti.