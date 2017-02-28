Toparlanıyoruz: "Yasa değişikliği kültürel mirası yok edecek"

Toparlanıyoruz Hareketi olarak da bilinen Temiz Toplum Derneği, Cumhurbaşkanı tarafından gerekçeli olarak Meclise geri gönderilen Eski Eserler Değişiklik Yasası’nın değiştirilmeden Meclisten yeniden geçirilmesini eleştirdi.

Konuyla ilgili, Toparlanıyoruz Hareketi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Yaklaşık iki yıldan beri konuyu yakından takip eden Toparlanıyoruz Hareketi, tüm gelişmeleri içeren bir yazı ile Cumhurbaşkanını bilgilendirip Anayasa’nın kendisine verdiği yetki çerçevesinde ilgi yasanın engellemesini talep etmiştir” ifadelerine yer verildi.

Meclis’e gerekçeli olarak Cumhurbaşkanı tarafından iade edilen söz konusu yasanın değiştirilmeden, ikinci kez, yayınlaması için Cumhurbaşkanına gönderilme aşamasında olduğu ifade edilen açıklama şöyle devam etti:

“Görünen odur ki, Mecliste toplumu temsil eden siyasilerimiz; turizmin sürükleyici sektör olduğu söylemlerinin aksine, bu sektörün gerçek girdisi olan ‘kültürel mirasın’ yok olmasını sağlayacak ilgi yasa değişikliğinin yaratacağı yıkımı görememektedirler”

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan Anayasanın kendisine verdiği yetkiyi kullanıp konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıması da istendi.