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Toplu taşıma zamlandı

Toplu taşıma zamlandı

Başkent Lefkoşa’da toplu taşımacılığa sessiz sedasız zam

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Başkent Lefkoşa’da LTT tarafından yürütülen toplu taşımacılık ücretlerine zam geldi. Düne kadar 2.5 TL olan taşımacılık ücretleri bir anda 3 TL’ye yükseldi.
 
Vatandaş tepkili: Artık yürüyeceğiz

Hiçbir duyuru yapılmadan hayata geçirilen  yeni ücret tarifesi vatandaşın tepkisine neden oldu. Konuyla ilgili Yeni Bakış’a konuşan bazı vatandaşlar “Zaten ülkede her şey ateş pahası  şimdi de haber verilmeden toplu taşımacılıkta yapılan bu fiyat artışı bu servisleri kullanmak durumunda olan vatandaşı daha da zora soktu. Gün içinde en az iki kez bu servisi kullanan insanlarımız var, vatandaşın halini soran yok sürekli birşeyler pahalanıyor sonunda herhalde gideceğimiz yere yürüyerek gideceğiz” dedi. 

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