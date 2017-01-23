Toplu tecavüzü Facebook'tan paylaştılar!

Videoyu ele geçiren Uppsala polisi, 20 yaşlarındaki üç genci ‘ağır tecavüz suçu’ gerekçesiyle gözaltına aldı.

Dün sabah gelen bir ihbar üzerine belirlenen adrese giden polis ekipleri canlı yayından habersizlermiş gibi evin kapısını çalarak içerideki tecavüze uğrayan kadın ve iki erkekle konuşmaya başladı. Ardından evdeki erkekleri gözaltına alan polis ekipleri tecavüze uğrayan genç kadını sağlık kontrolü ve delillerin tespiti için hastaneye sevk etti.

Tecavüzcülerin iki ayrı zaman diliminde canlı yayınladıkları tecavüz görüntülerini görerek polise telefon eden Linda Johansson adlı genç kadın, “Seyrederken kalbim parçalandı. Sabah sekiz sıralarında ben ikinci canlı yayını gördüm. Genç kadın kameranın önünde otururken videoyu çeken kişi kadını tecavüze uğradığını anlatmaması için ikna etmeye çalışıyordu. Lafı sürekli kadının ağzına tıkıyor, çok alaycı konuşuyordu ve yayın boyunca sürekli gülüyordu. Hemen polise telefon ettim” diye konuştu.

"İLK ÖNCE ŞAKA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Kapalı Facebook grubunda tecavüz olayını gören Lovisa adlı bir başka tanık ise, “İki kişi kadını yatağa zorla götürüp tecavüz etti. Kadın şok halindeydi. İlk önce kötü bir şaka olduğunu düşündüm” dedi.

İsveç yasalarına göre ‘ağır tecavüz suçu’ en az dört yıl, en fazla 10 yıl hapis ile cezalandırılabiliyor.