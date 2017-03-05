Toplum cezayı kesecek

Deniz Abidin

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Yeni Bakış’a meclisn nisap sorunundan erken seçime, UBP-DP koalisyonunun icraatlarından rejim tartışmalarına değerlendirmelerde bulundu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, CTP’nin Meclis’e ayrı bir öneri sunmasına gerek olmadığını belirterek, topun şimdi Başbakan’da olduğunu söyledi. Özyiğit, Başbakan’ın “Hodri meydan” çekerek, muhalefetin seçim önergesi getirmesini ve tarihi belirlemesini istediğini anımsattı. Özyiğit, bunun sonucunda erken seçim önergesini Meclis’e sunduklarını ve bu önergenin yarın kurulda ivedilik istemiyle görüşüleceğini belirtti. Özyiğit, UBP’nin yarın Meclis’e gelerek bu konuda karara varması gerektiğine dikkat çekerek, “CTP ve UBP erken seçim konusunda eğer söyledikleri gibi samimiyse toplamda 40 milletvekili ile birlikte önerinin yasalaşacağını ve seçim tarihinin kesinlik kazanacağını kaydetti. Özyiğit, CTP’nin, TDP’nin önerisine geldiğini ifade ederek, UBP’nin de gelmesini ve erken seçim tarihinin netlik kazanmasını beklediklerini belirtti. Özyiğit, 28 Temmuz 2013 seçiminin üzerinden üç buçuk yıl geçtiğine dikkat çekerek, bugün itibarıyla üçüncü hükümetin görevde olduğunu kaydetti.

“Meclis’in yenilenmesi şart”

Özyiğit, CTP ile ayrı ayrı hükümet kuran iki partinin şimdi birlikte hükümet kurduğuna işaret ederek, üçüncü versiyon olan bu hükümetin halkın sorunlarına çare üretemediğini belirtti. Özyiğit, şöyle devam etti, “Sokağa çıkıldığında halk feryat ediyor. Çığlık atmayan, imdat demeyen herhangi bir sektör yok. Bütün sektörler kan ağlıyor. Yapılan kamuoyu araştırmalarında da bu çarpıcı bir şekilde ortaya çıkıyor. Meclis’in içinden çıkan bu hükümetin artık bir anlamı yoktur. Meclis’in yenilenmesi ve içinde yepyeni bir hükümetin çıkması gerekiyor ki halkın sorunlarına çözüm üretebilsin”

“Sayıştay üyeliği yeri neden 2 buçuk yıl boş tutuldu?”

Özyiğit, UBP-DP’nin Sayıştay üyeliği konusunda kendi içlerinde düştükleri durum yanında aday olan kişilerin de tartışılarak rencide edilmesinin kabul edilemez bir durum olduğunu belirtti. Özyiğit, 2 buçuk yıldır Sayıştay üyeliğinin boş kalmasının ayrı bir konu olduğunu söyleyerek, “Neden 2 buçuk yıl boş tutuldu ve münhal ilan edilmedi?” diye sordu. Meclis Başkanı Sibel Siber’in bu konunun Ocak ayı sonunda geldiği ve hızlı bir şekilde münhal ilanı yapıldığını söylediğini ifade eden Özyiğit, ısrarla birilerinin bu konuyu gündeme getirmediğini kaydetti. Özyiğit, polemik yaratarak aday olanların kişiliklerini menfaat elde edecek diye toplum içinde tartışmanın kişiliği zedeleyici olduğunu kaydetti.

“Elektrik kurumunu toplumun gözünden düşürmek istiyorlar”

Cemal Özyiğit, gelinen aşamada UBP-DP hükümetinin halka saygısızlık yaptığını belirterek, şöyle devam etti, “Elektrik kurumuna öyle bir yönetim atandı ki elektrik kurumunu toplumun gözünden düşürmek istiyorlar. Bir an önce ver kurtul mantığına hakim olmaya çalışıyorlar. Yönetim Kurulu bir türlü toplanamıyor. Eğer kısa sürede toplantı yapılıp da akaryakıt ihalesi fikri olmazsa ülke karanlıkta kalabilir. Buna kimsenin hakkı ve yetkisi yoktur. Bu kişiler görev yapmayacaklarsa neden buraya atanmayı kabul ettiler. Bu işi yapacak kişiler oraya görevlendirilmelidir. Beklentimiz elektrik kurumunun toplumun gözünden düşürülerek özelleştirilmesi ve birilerine peşkeş çekilmesi değil, tam tersi özerk bir yapıya sahip olup işini yerine getirmesidir. Bu konuda adım atılmalıdır. Bu bile toplumun önünde acayip bir tartışma kültürünün olduğunu gösteriyor ki burada da toplumla alay ediliyor.

“Böyle hükümetçilik mantığı olmaz”

Özyiğit, “Böyle hükümetçilik mantığı olmaz” diyerek, erken seçimden başka çarenin kalmadığını kaydetti. Özyiğit, erken seçimle güçlü bir siyasi irade çıkıp çıkmayacağına halkın karar vereceğine dikkat çekerek, bugüne kadar yaşananları halkın dikkatli bir şekilde değerlendirmesi, aynı partilere kişisel beklentilerle aynı doğrultuda oy kullanılırsa ülkede bir şeyin değişmeyeceğini belirtti. 2013 yılında halkın arzulanan desteği TDP’ye vermediğini anımsatan Özyiğit, halkın Haziran 2014’te Başkent Belediyesi’ni TDP’ye verdiğini ve bugün LTB’nin ayağa kaldırılmakta olduğunu ifade etti. Özyiğit, 2015 yılında ise Cumhurbaşkanı Akıncı’nın seçildiğini ve ilk turda TDP’nin büyük bir katkısının olduğunun herkes tarafından bilinmekte olduğunu belirtti.

“Halk bunlara ceza kesecektir”

Özyiğit, toplumun, bugüne kadar hükümet icraatlarını değerlendirerek, beceriksiz yönetim anlayışlarını dikkate alacağını düşündüğünü kaydetti. Özyiğit, halkın, son dönemde yer alan üç farklı hükümeti ve bu yapıda yer alan CTP,UBP ve DP’yi unutmayacağını ve ceza keseceğini belirtti. Özyiğit, TDP’nin de bu doğrultuda güçlü bir alternatif olarak halktan onay beklediğini kaydetti. Parlamenter sistem tartışmasının gündeme gelmesi konusunda ise Özyiğit, sorunun parlamenter sistemde olmadığını, sorunun yanlış partilerin ve grupların yönetiminde olduğunu söyledi.

“Sorun sistemde değil, yozlaştırılan yapıdadır”

Özyiğit, şunları belirtti, “Toplum seçici davranmalıdır. Alternatifleri doğru ortaya koyarak doğru partiler vasıtasıyla doğru kişileri göreve getirmelidir. Bana göre sorun sistemde değildir, yozlaştırılan yapıdadır. Burada yağma vurgun talan düzeni kuruldu. Parlamenter sistemde değil sorun, parlamenter sistemin doğru işletilememesindedir. Hep hukukun üstünlüğü deniliyor, ancak hukukun üstünlüğüne kimse riayet etmiyor. Hukuk ayaklar altına alınıyor ve uyarılar dikkate alınmıyor. Son dönemde bakıldığında Yüksek Mahkemenin verdiği kararlar, Ombudsmanın ortaya koyduğu raporlar, Sayıştay’ın uzun zamandır ortaya koyduğu ama hiç uygulanmayan bu görüşler doğrudur. Mesele bunlara uymaktır. Ombudsmanın ortaya koyduğu raporlar bu ülkeye ışık tutmaktadır. Bu doğrultuda adımlar atılması lazımdır. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmazsa sistem doğru işlemeye başlar”