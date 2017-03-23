Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı DAÜ’de başladı

Yılmaz Yakar

6. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (DAÜ – KAEM) ev sahipliğinde başladı.

Çeşitli ülkelerden 200 kişinin katılımıyla cumartesi gününe kadar sürecek konferansın teması; cinsiyet, çatışma, savaş ve barış.

DİZDARLI

DAÜ Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alan açılış töreninde konuşan Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, kadın erkek eşitliğine dikkat çekti.

Dizdarlı, yasalarda kadınların ve erkeklerin aynı haklara sahip olmasına karşın, kadın erkek eşitliğinin sağlanamadığına işaret etti.

Dizdarlı, eşitlik ilkesinin Anayasa’nın 8’inci maddesinde teminat altına alındığına değinerek, “Yasalar eşit tutuyorsa problem nerede?_Bize biçilen roller nedeniyle mi ? “diye sordu.

Cumhuriyet Meclisi’nde sadece 4 kadın milletvekili bulunduğunu, üst düzey yönetimlerde kadın sayısının az olduğunu kaydeden Dizdarlı, bunların sorgulanması gerektiğini ifade etti.

OSAM

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ-KAEM’i başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederek çağdaş bir üniversitede olması gereken bir merkez olduğuna vurgu yaptı.

Kadın ve erkek arasında herhangi bir ayırım olmaması gerektiğine inandığını dile getiren Prof. Dr. Osam, kendi çalışmalarında cinsiyet konusuna önem verdiğini, bu alanda araştırmalar yaptığını ifade etti.

Osam, çalıştayın başarılı geçmesi dileğinde bulundu.

ERBİLEN

DAÜ – KAEM Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen, 2004 yılından itibaren merkez olarak her üç yılda bir farklı bir tema ile konferans gerçekleştirdiklerini belirterek, düzenledikeri konferansların bilinir ve sorgulanır olmaya başladığını vurguladı.

Konferans hakkında bilgi veren Erbilen, katılımcılara teşekkür etti.