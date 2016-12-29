“Toplumsal Cinsiyet ve Öğretmenlik: Öğretmenlerin Bakış Açısı” isimli araştırma kitabı yayınladı

POST Araştırma Enstitüsü, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) işbirliği ile hazırladığı “Toplumsal Cinsiyet ve Öğretmenlik: Öğretmenlerin Bakış Açısı” isimli araştırma kitabını yayınladı.

POST Araştırma Enstitüsü’nden verilen bilgiye göre, “öğretmenlerin cinsiyet eşitliğine bakış açısını” irdeleyen araştırma kitabı, toplumsal değişimin temel aktörlerinden olan öğretmenlerin, gelecek nesillerin toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalıklarının gelişmesine katkıda bulunmak adına yapıldı.

2013 yılında Tegiye Birey ve Mehveş Beyidoğlu’nun gerçekleştirdiği araştırma, öğretmenlerin meslekleri ve toplumsal cinsiyetleri arasındaki etkileşimle ilgili algılarını anlamak ve öğretmenlik mesleğinde toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığa yol açan unsurların ne olduğunu ve nasıl giderilebileceği hakkında öğretmenlerin yorumlarını anlamak için tasarlanan bir anket çalışmasını içeriyor.

Friedrich Ebert Vakfı’nın katkılarıyla yayımlanan “Toplumsal Cinsiyet ve Öğretmenlik: Öğretmenlerin Bakış Açısı” isimli araştırma kitabı, ülkenin çeşitli bölgelerindeki okullarda mesleklerine devam eden 186 öğretmen ile gerçekleştirildi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği algısının anket sonuçları doğrultusunda değerlendirildiği araştırma kitabında, cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığı artırmak için Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenler, KTÖS, sivil toplum örgütleri ve uluslararası örgütler için hazırlanan öneriler bölümü de yer alıyor.

Bu bölümde, toplumda cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığı artırmak konusunda neler yapılması gerektiği anlatılıyor.

Kitap, kurumun Köşklüçiftlik’te bulunan ofisinden ücretsiz bir şekilde alınabilir. Toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine gerçekleştirilen bu araştırma kitabını edinmek ve daha detaylı bilgi almak için postresearchinstitute@gmail, POST RI Facebook sayfası veya 227 6843 numaralı telefondan yetkililere ulaşılabilir.