Töre: "Harita sunulmakla Rumlara koz verildi"

Arzu Köprülü-Yılmaz Yakar

"Garantiler ve Haritalardaki İddialar ve Endişeler” konulu güncel konuşma yapan UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, Kıbrıs konusunda 50 yılın geride kaldığını ancak bir çözüm sağlanamadığını belirterek, dünyanın da Kıbrıs Türk halkının da bu meseleden ciddi şekilde yorulduğunu kaydetti.

Töre, harita sunulmakla Rumlara koz verildiğini ve Rum tarafının elinin güçlendirildiğini öne sürdü.

Töre, daha önce sunulan haritanın Türk tarafının rızası dışında 28.6 olarak Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konulduğunu, bunun arkasına saklanarak birşeyler yapılmaya çalışıldığını ifade etti.

Rumların 100 bin kişinin kuzeye dönmesini istediklerini söyleyen Töre, yüzde 29.2 oranında toprağın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Töre, Rum tarafının deniz sahillerini ısrarla istediğini, sahillerin Türkiye’nin güvenliği ve hidrokarbon yatakları açısından çok önemli hale geldiğini kaydetti.

Haritaların çok önemli olduğunu belirten Töre, Rum tarafının Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak amacıyla müzakerelerin ucu açık sürmesini istediğini belirtti.

Töre, Rum tarafının anlaşma istemediğini Helen rüyasında olduğunu belirterek, ikinci bir Cenevre zirvesi yapılacaksa yapılması ve görüşmelerin sona ermesi gerektiğini savundu.

Töre, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı da tavizkar olmakla suçladı.