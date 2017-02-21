Töre: "Müzakere süreçleriyle zaman kaybına uğruyoruz"
UBP Milletvekili Zorlu Töre, müzakere sürecine ilişkin konuşma yaptı.
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Gözde Süreç Sarı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında yapılan güncel konuşmalar sırasında UBP Milletvekili Zorlu Töre de konuştu.
UBP Milletvekili Zorlu Töre, müzakere sürecine ilişkin konuşma yaptı.
Rum Meclisi’nin ENOSİS Plebisiti’ne yönelik kararını değerlendiren Töre, Rumların bu görüşlerinin yeni olmadığını, fanatik yaklaşımlarının devam ettiğini söyledi.
Töre, “Müzakere süreçleriyle zaman kaybına uğruyoruz. Yatırım eksikliklerine yol açıyor” dedi.
Annan Planı’ndan sonra zeminin değiştiğini, federal Kıbrıs’ın kurulamayacağının anlaşılması gerektiğini söyleyen Töre, ancak bazı çevrelerin farklı algılar yarattığını belirtti.
Töre, “Federal çözüm arayışları ölünün gözünden yaş beklemektir” dedi.
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