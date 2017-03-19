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  3. Tornaridis: “Zamanı geriye alabilseydik DİSİ plebisit kararını reddederdi”
Tornaridis: “Zamanı geriye alabilseydik DİSİ plebisit kararını reddederdi”

Tornaridis: “Zamanı geriye alabilseydik DİSİ plebisit kararını reddederdi”

Tornaridis, “Eğer zaman geri alınabilseydi, DİSİ 1950 plebisiti ile ilgili ELAM tarafından sunulan öneriyi reddederdi” dedi.

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DİSİ Meclis Grup Sözcüsü Nikos Tornaridis, “Eğer zaman geri alınabilseydi, DİSİ 1950 plebisiti ile ilgili ELAM tarafından sunulan öneriyi reddederdi” dedi.

Kathimerini gazetesine söyleşi veren Tornaridis, Rum Meclisi’nde alınan, 1950 plebisitinin yıldönümünün okullarda kutlanmasıyla ilgili kararın yanlış bir karar olduğunu belirtti.

Tornaridis, Rum tarafı olarak, müzakere masasına dönmeye hazır olduklarını da yineledi.

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