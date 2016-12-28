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  3. Toros, Girne'de kriz masasına destek vermeye hazır olduklarını söyledi
Toros, Girne'de kriz masasına destek vermeye hazır olduklarını söyledi

Toros, Girne'de kriz masasına destek vermeye hazır olduklarını söyledi

Toros ve Akay, Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen’i ziyaret ederek, aşırı yağıştan kaynaklanan su baskınları nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için oluşturulan kriz masasına destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Fikri Toros ve Başkan Vekili Yüksel Akay, Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen’i ziyaret ederek, aşırı yağıştan kaynaklanan su baskınları nedeniyle oluşan mağduriyetlerin giderilmesi için oluşturulan kriz masasına destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre Toros, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesinde maddi manevi her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Girne’nin ekonominin kalbi olduğunu söyleyen Toros, “Girne dış dünyaya açılan yüzümüz” dedi.

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