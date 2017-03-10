Tosunoğlu: "Haspolat’taki et kombinası bize verilmeli"

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu ile birlikte, bir grup Koop-Süt yöneticisini kabul etti

Kabulde konuşan Tosunoğlu, Haspolat’taki et kombinasının Kooperatif’e devredilmesini ve ihracatlarına teşvik verilmesini talep etti. Bakan Denktaş, her iki talebe sıcak baktıklarını kaydetti.

Tosunoğlu, Haspolat’taki et kombinasının kendilerine devredilmesi halinde, Koop-Süt’ü de zaman içerisinde oraya taşımak istediklerini belirtti.

Ortaköy’deki mevcut tesisin gelişmeye açık olmadığını kaydeden Tosunoğlu, “Büyük borçlanmaya da ihtiyacımız yok. Üç beş yıl içinde Koop Süt’ü de taşımayı başarırız. Hayvancılar Birliği ile birlikte et kombinasında, ülkeye hizmet veririz” dedi.

Başbakan Yardımcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu arada Bakan Serdar Denktaş Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde, AB standartlarında bir mezbaha olduğunu, belediyeden bu mezbahayı da almak istediklerini açıkladı.

Denktaş, “Bu konuda bir mahkeme süreci vardı, sürecin sonuçlandığını tahmin ediyorum. Orada çok iyi bir mezbaha var, onu da değerlendiririz” diye konuştu.