Trabzonspor Başkanı: Mehmet Ekici transferi için Beşiktaş ile anlaştım

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, son dönemde sıkça konuşulan Mehmet Ekici ile ilgili olarak "Transferi için Beşiktaş ile anlaştım" dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, TRT Spor'da katıldığı programda değerlendirmelerde bulundu.



Mehmet Ekici'nin transferine değinen Usta, oyuncunun transferi için Beşiktaş ile anlaştığını kaydetti.



Usta'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Mehmet konusunda ben Beşiktaş ile anlaştım. Mehmet, Fenerbahçe ile Trabzon arasında yeni polemik konusu olmasın. Trabzonspor açısından konu kapanmıştır. Beşiktaş Trabzonspor'a daha fazla menfaat sağladığı için iş bitmiştir.



Kadro dışını ilk defa Trabzonspor mu yaptı? Bir oyuncu kafasında bitirdiyse, doğrusu zaten oynatmamaktır.



Trabzonspor'un oyuncusu, satmam, kadro dışı bırakırım... Ersun Yanal başka oyuncuya niye vermiyorsunuz diye konuşsun, olmaz.

Bu psikoloji ile Mehmet, Fenerbahçe'ye gitse de başarılı olamaz.

Eğer Mehmet Ekici Beşiktaş ile anlaşırsa, oraya gider. Yerine oyuncu da alıyorum zaten.



Gerekirse sezon sonuna kadar kadro dışı kalmaya razıyız dediler. Üzülüyorum. Akılla izah edemediğim bir durum görüyorum.