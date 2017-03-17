Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'da 3 eksik
Galatasaray, Igor Tudor yönetimindeki çıkışını sürdürmek istiyor
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Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Aurelien Chedjou, Eren Derdiyok ve Hakan Balta, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Trabzonspor'la yapılacak maçın kadrosuna alınmadı.
Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlayan Galatasaray'da sakatlıkları bulunan 3 futbolcuya 18 kişilik kadroda yer verilmedi.
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Lionel Carole, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu.
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