Trabzonspor, Rodallega’yı resmen açıkladı. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2,5 yılda 17 Milyon TL kazanacak

Trabzonspor, Kolombiyalı oyuncunun transferi için ödenen bonservisi bedelini KAP’a bildirdi. Bordo-mavili kulüp, anlaşmaya göre, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’ne sözleşme fesih bedeli olarak 1 Milyon 600 Bin Euro (6 Milyon 400 Bin TL) ödeyecek. Ayrıca Mustafa Yumlu’nun, Akhisar Belediyespor Kulübü'ne bedelsiz olarak transferine izin verdi.

Forvet oyuncusu Hugo Rodallega ise 2,5 yıllık anlaşma gereği bordo-mavili kulüpten 4 Milyon Euro (17 Milyon TL) kazanacak. Yarım sezon için 800 Bin Euro (4 Milyon 200 TL), 2017-18 sezonu için 1 Milyon 600 Bin Euro (6 Milyon 400 Bin TL), 2018-19 sezon için 1 Milyon 600 Bin Euro (6 Milyon 400 Bin TL garanti ücret alacak.

Söz konusu transferin Trabzonspor’a maliyeti ise 5 Milyon 600 Bin Euro (23 Milyon 400 Bin TL) ve Mustafa Yumlu oldu.