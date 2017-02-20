Trabzon'u Alanya durdurdu

Ligin 17. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 2-1, 18. haftada Kasımpaşa'yı İstanbul'da 1-0, 19. haftada yeni stadı Medical Park Arena'da oynadığı ilk maçta Gaziantepspor'u 4-0 ve 20. haftada da Osmanlıspor'u dış sahada 1-0 yenip ligde 176 hafta sonra 4 maç art arda kazanan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Bordo mavililer 31, Alanyaspor da 22 puana yükseldi. Trabzonspor 21 hafta sonunda altıncı sırada.

Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, ara transferde Akhisar Belediyespor'dan kadroya dahil edilen Hugo Rodallega'yı ilk kez 11'de oynattı.

Ligin ikinci bölümünde art arda kazandığı 4 maçta aynı 11'e görev veren Yanal, Aytemiz Alanyaspor maçında tek değişikliğe gitti.

Yanal, Gaziantepspor maçında son 24 dakika, Osmanlıspor maçında da 5 dakika forma verdiği Kolombiyalı oyuncuyu, Dame N'Doye'un yerine ilk 11'de sahaya sürdü.

Bero, sakatlığının ardından döndü

Trabzonspor'da son olarak 22 Aralık 2016 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Kızılcabölükspor ile oynanan maçta forma giyen ve devre arası kamp döneminde ameliyat olan Matus Bero, 60 gün sonra takıma döndü.

Teknik direktör Ersun Yanal, sakatlık sürecini geride bırakan 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu Aytemiz Alanyaspor maçının 18 kişilik kadrosuna dahil etti.

Yanal, Luis İbanez, Aytaç Kara ve Abdülkadir Ömür gibi oyuncuları ise 18 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi.

Taraftarlar büyük ilgi gösterdi

Medical Park Arena'da ilk maçında Gaziantepspor karşısında 23 bin 64 biletli seyirciye oynayan bordo-mavililer, bu maçta aldığı tribün cezasına karşın Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında hemen hemen aynı taraftar desteğini arkasında buldu.

41 bin 461 seyirci kapasitesi bulunan Medical Park Arena'nın, 12 bin dolayında bordo-mavili taraftarın cezası olmasına karşın büyük bölümü doldu. Az sayıda Aytemiz Alanyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak, takımlarını Trabzon deplasmanında yalnız bırakmadı.

Maç öncesi şarkıcı Sinan Yılmaz ve bir grup, kolbastı gösterisiyle taraftarı coşturdu.

Aytemiz Alanyaspor 11'inde 2 Türk, 9 yabancı oyuncu forma giydi. Kaleci Haydar Yılmaz ve Efecan Karaca, 11 kişilik kadroda yer alan Türk oyuncular oldu.

Konuk takımda kart cezalısı Emre Akbaba, takımda yer almadı.

Kaynak: Al Jazeera