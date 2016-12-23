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Trafik aksadı

Trafik aksadı

Patlayan su borusu Gazimağusa-İskele anayolunu göle çevirdi

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Hüseyin Çiçek

Gazimağusa-İskele anayolu üzerinde Türkiye’den gelen suyun geçtiği boru hattı dün sabah saatlerinde patladı. Borudaki patlağın ardından yol adeta gölete dönüşürken trafikte de bir süre aksama oldu.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre Gazimağusa-İskele anayolu üzerinde, Bedi’s çemberi yakınlarında, Türkiye’den gelen suyun geçtiği boru patladı, yola biriken su yüzünden trafikte aksama olurken, ekipler tarafından yapılan müdahalenin ardından patlak giderilerek yol yeniden trafiğe açıldı.

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