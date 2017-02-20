Trafik güvenliği sistemi oluşturulması için girişim başlatıldı

Trafikte Kazasız Yaşam Derneği (TRAKAYAD), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), trafikte çözüm yolu olarak Meclis bünyesinde bir Trafik Güvenliği Kriz Masası’nın oluşturulması ve uzman bir danışman kurulu desteği ile topluma hizmet verecek Trafik Güvenliği Sistemi oluşturulması için girişim başlattı.

TARAKAYAD, KTOEÖS ve KTÖS tarafından yapılan ortak açıklamada, toplum olarak eğitim, denetim ve mühendislik temellerinde çalışacak ve trafikte insanların hayatını kurtaracak ve ağır yaralanmaları/kalıcı sakatlıkları önleyecek Trafik Güvenliği Sistemi’nin oluşturulmasının hep birlikte talep edilmesi gerektiği ifade dildi.

“Değişemediğimiz ve değişime destek olmadığımız her gün kaybımızdır” denilen açıklamada, konuya duyarlı olan sivil toplum örgütleri ve sendikalar 22 Şubat Çarşamba günü saat 17.00’de KTÖS’te yapılacak toplantıya davet edildi.

Ortak açıklamada trafikle ilgili eleştirilerde bulunularak, ülkede trafikte insan hayatı kurtarma ve ağır yaralanmaları/kalıcı sakatlıkları önlemenin hiçbir zaman öncelik olmadığı, bunun siyasiler tarafından hayata geçirilen bilim ve etik dışı uygulamalarla bir çok kez kanıtlandığı savunuldu.

“SABİT HIZ TESPİT KAMERALARINDA NİYET TOPLUMA FAYDA SAĞLAMAK DEĞİL SADECE RANT SAĞLAMAK”

TARAKAYAD, KTOEÖS ve KTÖS açıklamasında, sabit hız tespit kameralarında niyetin topluma fayda sağlamak değil sadece rant sağlamak olduğu ileri sürüldü.

Trafik güvenliği ile ilgili yıllardır yapılan sözlü ve yazılı çağrıların cevapsız kaldığı belirtilerek, toplumun ayağa kalkması ve duyarlı tüm örgütler birleşerek trafikte hayat kurtarma ve ağır yaralanmaları/kalıcı sakatlıkları önlemek için verilmekte olan mücadeleyi yükseltmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’e “Bakanlığınız süresince kaç insanımız trafikte hayatını kaybetmiştir? Meydana gelen bu ölümlerin sorumluluğunun kaçta kaçının sizde olduğunu düşünmektesiniz? Kamera uygulamasının bilim ve etik dışı olduğunu yıllardır dile getirmiş olmamıza rağmen, neden 30 yeni kameranın ihalesiz alımını onaylayıp şov yapmayı seçtiniz? Doğruları yapmak sizi çok mu rahatsız etmektedir?” soruları yöneltilirken; Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’ya yöneltilen sorular ise şunlar:

“Yaşanan büyük kayıplara rağmen, öğrenci taşıyan otobüslerin denetimini yaptırmayı düşünmekte misiniz? Öğrenci taşıyan otobüs şirketlerinin ödemelerinin Bakanlığınız tarafından hala daha yapılmadığı doğru mudur? Bir buçuk yıl önce Bakanlığa teslim edilmiş, anasınıf ve ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf eğitimi kapsayan Trafik Güvenliği Eğitim kitaplarını ve bu kitapların içeriğindeki materyali eğitim müfredatlarının doğal parçası yapmak için hangi adımları attınız? Yoksa çağdaş Trafik Güvenliği eğitiminin çocuklarımız için gereksiz olduğunu mu düşünmektesiniz?”