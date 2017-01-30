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Trafik kontrolleri arttı

Trafik kontrolleri arttı

Polis artan trafik kazalarına yönelik ülke genelindeki denetimlerini artırdı.

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Ahmet İkidereli

Polis trafik ekipleri, Lefkoşa, Girne, Güzelyurt,Karpaz ve Gazimağusa’daki denetimlerini artırdı.

Amaç kazaları azaltmak

Son günlerde artış gösteren Trafik kazalarını azamiye indirmek amacıyla başlatılan operasyonlar ülke genelinde 24 saat esası üzerinden yapılıyor.

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