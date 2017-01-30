Trafik kontrolleri arttı
Polis artan trafik kazalarına yönelik ülke genelindeki denetimlerini artırdı.
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Ahmet İkidereli
Polis trafik ekipleri, Lefkoşa, Girne, Güzelyurt,Karpaz ve Gazimağusa’daki denetimlerini artırdı.
Amaç kazaları azaltmak
Son günlerde artış gösteren Trafik kazalarını azamiye indirmek amacıyla başlatılan operasyonlar ülke genelinde 24 saat esası üzerinden yapılıyor.
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