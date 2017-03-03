Trafik yine can aldı
Kaza, saat 01.30 sıralarında Mehmet Aydın yönetimindeki KH 443 plakalı aracıyla Girne istikametine seyrettiği sırada sağ şeride geçerek karşı yönden gelen Cem Yılmaz yönetimindeki JP 422 plakalı araca çarpmasıyla meydana geldi.
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Kaza, saat 01.30 sıralarında Mehmet Aydın yönetimindeki KH 443 plakalı aracıyla Girne istikametine seyrettiği sırada sağ şeride geçerek karşı yönden gelen Cem Yılmaz yönetimindeki JP 422 plakalı araca çarpmasıyla meydana geldi.
30 yaşındaki Karşıyaka’da sakin Cem Yılmaz kazada hayatını kaybetti.
Aynı araçta yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki Sabri Korkmaz ile 23 yaşındaki İlhan Büyükertaş ve kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü Mehmet Aydın yaralandı.
Yaralılar Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahade altına alındı.Mehmet Aydın’ın ameliyata alındığı ancak durumunun ağır olmadığı öğrenildi.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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