Lefkoşa7 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Issız bir adada yalnız yaşayan eski milyoner
  • "Yatakta kitap okumak, uykusuzluğa neden olabilir"
  • İnternetteki büyük tehlike
  • Bebeğiniz sürekli ağlıyorsa hemen ayağına bakın!
  • Sabahları yorgun ve uykusuz kalkıyorsanız dikkat!
  • Sık sık acıkıyorsanız bu yiyecekleri tüketmeyin!
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Trafik yine can aldı
Trafik yine can aldı

Trafik yine can aldı

Kaza, saat 01.30 sıralarında Mehmet Aydın yönetimindeki KH 443 plakalı aracıyla Girne istikametine seyrettiği sırada sağ şeride geçerek karşı yönden gelen Cem Yılmaz yönetimindeki JP 422 plakalı araca çarpmasıyla meydana geldi.

A+A-

Kaza, saat 01.30 sıralarında Mehmet Aydın yönetimindeki KH 443 plakalı aracıyla Girne istikametine seyrettiği sırada sağ şeride geçerek karşı yönden gelen Cem Yılmaz yönetimindeki JP 422 plakalı araca çarpmasıyla meydana geldi.

30 yaşındaki Karşıyaka’da sakin Cem Yılmaz kazada hayatını kaybetti.

Aynı araçta yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki Sabri Korkmaz ile 23 yaşındaki İlhan Büyükertaş ve kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü Mehmet Aydın yaralandı.

Yaralılar Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahade altına alındı.Mehmet Aydın’ın ameliyata alındığı ancak durumunun ağır olmadığı öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.