Lefkoşa20 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Bu 7 davranış böbreklerinizi bitiriyor
  • Yürürken bacak ağrısı çekiyorsanız dikkat!
  • Evli kadınlar daha stresli
  • Issız bir adada yalnız yaşayan eski milyoner
  • "Yatakta kitap okumak, uykusuzluğa neden olabilir"
  • İnternetteki büyük tehlike
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Trafik yine can aldı!
Trafik yine can aldı!

Trafik yine can aldı!

Geçitköy yolu üzerinde gerçekleşen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı.

A+A-

Polisten edinen bilgilere göre, bugün (08.03.2017), saat 15.00 sıralarında, Çamlıbel – Girne Anayolu 4-5’inci km’leri arasında (Geçitköy virajları), Jeyhun Babayev (E-32), yönetimindeki GK 431 plakalı kaya yüklü kamyon ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Kamil Göktepe (E-48) yönetimindeki NT 461 plakalı van araç ile çarpıştığı öğrenildi.

Kaza sonucu ağır yaralanan NT 461 plakalı van araç sürücüsü Kamil Göktepe kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, saat 16.20’de yaşamını yitirdiği belirtildi. GK 431 plakalı araç sürücüsü  Jeyhun Babayev tutuklanmış olup, soruşturma devam ettiği ise gelen bilgiler arasında.    

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.