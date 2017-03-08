Trafik yine can aldı!

Polisten edinen bilgilere göre, bugün (08.03.2017), saat 15.00 sıralarında, Çamlıbel – Girne Anayolu 4-5’inci km’leri arasında (Geçitköy virajları), Jeyhun Babayev (E-32), yönetimindeki GK 431 plakalı kaya yüklü kamyon ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Kamil Göktepe (E-48) yönetimindeki NT 461 plakalı van araç ile çarpıştığı öğrenildi.

Kaza sonucu ağır yaralanan NT 461 plakalı van araç sürücüsü Kamil Göktepe kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, saat 16.20’de yaşamını yitirdiği belirtildi. GK 431 plakalı araç sürücüsü Jeyhun Babayev tutuklanmış olup, soruşturma devam ettiği ise gelen bilgiler arasında.