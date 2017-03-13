Trafikte ağır bilanço!

Ülke genelinde 6 -12 Mart tarihleri arasında meydana gelen 65 trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirirken, 16 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kazaların 11’i yaralanmayla, 52’si hasarla sonuçlanırken, toplam hasar miktarı da 362 bin 625 TL oldu.

Kazaların 29’u Lefkoşa, 16’sı Gazimağusa, 16’sı Girne, 2’si İskele ve 2’si Güzelyurt’ta gerçekleşti.

Ayni dönem içerisinde ülke genelinde yapılan rutin trafik kontrollerinde, 638 trafik suçu rapor edildi.