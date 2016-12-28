Trafikte çipli dönem

Suna Erden



KKTC’de yıllardan beridir uygulamada olan seyrüsefer uygulaması tamamen tarihe karışacak. 2017 yılı ile birlikte trafikteki araçlar için tamamen yeni bir uygulama hayata geçecek. Konuyla ilgili tüzük hazırlanırken, elde edilen bilgilere göre, yeni uygulamada birçok şey değişecek. Tüzükte öngörülen değişikliklere göre, ülkedeki tüm araçlara çip takmak zorunlu hale gelecek. Çip taktırmayan akaryakıt alamayacak. Araç sahipleri çip taktırmak için herhangi bir ücret ödemeyecek. Seyrüsefer uygulaması tarihe karışacak ve 2017 yılı için ödeme yapanlar tüzük hayata geçer geçmez ödedikleri parayı yüzde 20 faizli devletten geri alabilecek.



Çip uygulaması ile akaryakıt kaçakçılığının önüne geçilmesi de planlanırken, tüm araçlar tamamen kayıt altına alınacak. Araçtan başlayarak tüm istasyonların ne kadar satış yaptığı takip edilecek. Her aracın ne kadar yakıt aldığı bilineceği için istasyonlar yanlış beyanda bulunamayacak. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında öngörülen çip uygulaması ile devletin yıllık 100 milyon TL’lik kaybı önlenecek. Böylelikle seyrüseferden beklenen gelir, kayıt dışılığın kontrol edilmesi ile elde edilecek gelirle karşılanacak.



YENİ BİR YILDA YENİ BİR SİSTEME HERKESE EŞİT GİRMELİYDİ



Konuyla ilgili Star Kıbrıs’a açıklamalarda bulunan Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği (MASİB) Başkanı İbrahim Akın, 2017 yılında seyrüsefer uygulamasını tarihe karıştıracak ve çip dönemini başlatacak tüzüğün hazır olduğunu söyledi. Akın, kanun hükmünde kararname ile alınan seyrüsefer affı uygulamasının CTP’nin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru ile askıya alındığını, mahkemeden uygulamanın yürürlüğünün durdurulmasına dair ara emri alındığını hatırlatarak, bunun olumsuz bir etkiye neden olduğunu dile getirdi.



Akın şunları söyledi: “Seyrüsefer affı herkesin borcunu ödeyip, 2017 yılına eşit bir şekilde girmesi için hazırlanmıştı. Af uygulamaya konulduğunda bazıları yararlanmıştı, bazıları ise yararlanmadan karar çıktı. Polis şimdi seyrüseferi olmayanlara ceza yazıyor. Bu durum da eşitsizliğe neden oluyor. Öte yandan 2017 yılında yeni bir sisteme girilecek. Karar alındı, tüzük hazırlandı. Tüzükle beraber seyrüsefer uygulaması tamamen ortadan kalkacak. İleri bir tarih için seyrüsefer ödemesi yapmış olanlar, yeni sistemin hayata geçmesinin ardından ödedikleri parayı yüzde 20 faizli devletten geri alacak.”



ÇİP DÖNEMİ BAŞLAYACAK



MASİB Başkanı Akın, alınan karar ve hazırlanan tüzükte araçlarda çip uygulaması olacağını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Araçlarda çip uygulaması olacak. Tüm araçlara çip takılacak ve vatandaş çip için ödeme yapmayacak. Bunu devlet kendisi sağlayacak. Çip uygulaması ile tüm araçların muayenesi, sigortası bu çip üzerinden takip edilecek. Tüm bilgiler ve tüm araçlar kayıt altına alınacak.



AKARYAKITTA MUAZZAM KAÇAKÇILIK



Çip uygulaması ile kayıt dışılığın ortadan kalkacağını ifade eden Akın şunları söyledi: “Maliye Bakanlığı’ndan aldığımız bilgilere göre, akaryakıtta yüklü miktarda kayıt dışılık olduğunu öğrendik. Gelen yakıt miktarı ile kullanılan yakıt miktarı arasında fark olduğu söylendi. Çip uygulaması ile ciddi miktarda kaçak yakıtın önüne geçilecek. Kaçak yakıtın kontrolü sağlandığı zamanda devletin milyonlarca liralık kaybı önlenecek.



Öte yandan kaçak olan araç devirleri de kontrol atlına alınacak. Eğer öngörüldüğü gibi eksiksiz ve hatasız uygulama olacaksa bizde destek vereceğiz. Devletin yılda seyrüseferden 100 milyon TL bir gelir beklentisi vardır. Ancak beklenilen gelire ulaşılamamaktadır. Çip uygulaması ile kayıt dışılık ortadan kalkacağı için beklenen gelir de devletin kasasına girecektir. Böylelikle seyrüsefer ödemelerine ihtiyaç kalmayacaktır. Elde edilen kayıplarla karşılanacaktır. Yakıta yeniden zam yapmaya gerek kalmayacaktır.”



OKULA GELİYOR, ARAÇ SATIYOR



MASİB Başkanı Akın, ikinci el araçların devir işlemleri ile ilgili ciddi sorunların devam ettiğini, muayenesiz araçların devredildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: İkinci el araç devirleri ile ilgili çalışmalarımızı sonuçlandırdık. Konunun acil olarak ele alınması, tasarının yasallaşıp işleme girmesi gerekiyor. İkinci el araç devirlerinde hem araç satan galericilerin hem devletin büyük bir kaybı var. Okumaya veya çalışmaya gelen üçüncü dünya ülkesinden gelenler dahi araç alım satımı yapmaya başladı. Bu sorununun düzeltilmesi için gerekli çalışmalar yapıldı, taslak hazırlandı. Bugün isteseler tasarı 4 gün sonra Bakanlar Kuruluna gönderilebilir.”



PLAKAYA GELİNCEYE KADAR ÇOK SORUN VAR



Trafikte birçok sorun olduğunu, acil ele alınması gereken konular olduğunu kaydeden Akın, hükümetin plakaların rengini değiştirilmesi yönünde karar aldığını ifade etti. Akın, “Ülkede trafikle ilgili bu kadar sorun varken, neden plakaların renginin değişmesi için karar alındı. Ülkede plakalarla ilgili bir standart dahi yok. Farklı ebatlarda, farklı yazı büyüklüklerinde birçok plaka görebilirsiniz. Öncelikle bir standart oluşturulmalı, renk işi sonra gelir. Ayrıca, kaportacılar, reklamcılar ve her önüne gelen plaka yapıyor. Buna da bir sınırlama konması gerekiyor” şeklinde konuştu.