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Trafikte tatil yok

Trafikte tatil yok

Lefkoşa- Girne anayolunun cikols mevkiinin dün elektrik çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmasının ardından Lefkoşa trafik şubesi yoğun bir gün geçirdi.

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Ahmet İkidereli

Lefkoşa- Girne anayolunun cikols mevkiinin dün elektrik çalışmaları nedeniyle  trafiğe kapatılmasının ardından Lefkoşa trafik şubesi yoğun bir gün geçirdi.

450 araç kontrol edildi

Ekipler,  Lefkoş Gazimağusa anayolu ile Lefkoş- Güzelyurt anayolunda denetimlerini artırarak olası kazaların önlenmesine yönelik tedbir aldı. 450 aracın kontrol edildiği operasyonda, 130 araç sürücüsü aleyhine  ileri işleme gidildi.  1 araç sürücüsü ise ehliyetsiz araç kullanmaktan trafikten men edildi.

Amirler de iş başında

Kontroller sırasında başta Trafik Şube Amiri Şevket Derindağ ,Trafik Devriler Amiri Kutlay Malek ,Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan, Trafik Devrileri 2. Ekip Sorumlusu Mustafa Berksan ve Trafik Devriler Kol Sorumlusu Burak Güney de yer aldı. Polisin önlemleri vatandaştan takdir topladı.

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