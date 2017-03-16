Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki çiftçinin müzik tutkusu görenleri şaşırtıyor.

Nazilli’ye Bağlı Hamidiye Mahallesinde müziğe olan tutkusuyla bilinen 30 yaşındaki Murat Karlıoğlu, bir servet harcayarak traktörüne 7 bin TL’lik ses sistemi döşetti. Bu duruma en çok sevinen ise çiftçinin Terrier cinsi köpeği Jessie oldu. Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 30 yaşındaki Murat Karlıoğlu, traktörüne döşettiği 7 bin TL’lik ses sistemiyle popüler biri haline geldi.

“Bir kilometre uzaklıktan benim geldiğimi anlıyorlar” diyerek tebessüm eden Murat Karlıoğlu, yüksek sesle müzik dinlemenin kendisinde bir tutkuya dönüştüğünü belirtti. Başlangıçta traktörüne küçük çaplı bir ses sistemi döşettiğini ancak bununla yetinmeyip daha güçlü bir donanıma geçiş yaptığını kaydeden Karlıoğlu, bu duruma en çok Terrier cinsi Jessie isimli köpeğinin sevindiğini kaydetti. Her sabah köpeği Jessie ile birlikte evden çıkıp tarlaya çalışmaya giden Murat Karlıoğlu, sevdiği müzikleri dinleyerek motive oluyor.

30 yaşındaki müzik aşığı Karlıoğlu’nun bu haline alıştıklarını söyleyen Hamidiyeliler, “Murat çok renkli bir kişiliğe sahip. Onun her sabah yüksek sesli müziklerle mahalle meydanından geçişine alıştık. Bu durum zamanla bizim de hoşumuza gitmeye başladı. Sevdiğimiz şarkları çalıyor. Hatta mahallenin sokaklarından geçerken büyükbaş hayvanlarımız bile çıkardıkları seslerle kendisine eşlik ediyor” diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Düğün ve nişanlara çağırıyorlar

Başlangıçta şaşkınlığa yol açan bu girişiminin zamanla herkes tarafından kabul gördüğünü söyleyen Murat Karlıoğlu, yaşadığı Hamidiye Mahallesi ile civar yerleşim alanlarından düğün ve nişanlarda traktöründeki ses sisteminden faydalanmak isteyenlerin olduğunu ifade etti. Traktörüne ses sistemi döşettiği günden bu yana mahallelerine neşe geldiğini söyleyen Karlıoğlu, en çokta köpeği Jessie ile tarlaya gidip harmandalı oynamayı sevdiğini kaydetti.