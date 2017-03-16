Trenyolu Polikliniği'nde emeklilere ve kronik hastalara yeni hizmet

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, uzun süre ilaç kullanan hastalar için 2 aylık ilaçlarının artık yazılmakta olduğunu söyleyerek, reçete yazdırma ve ilaç temini gibi hizmetlerin Trenyolu Polikliniği’nde de yapılmaya başlandığını bildirdi. Sucuoğlu, Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi Başkan ve yöneticilerini kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre, Sucuoğlu kabulde yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden bugüne kadar birçok yeni düzenleme yaptıklarını, bunlardan bir tanesinin ise emeklilerin reçete yazdırma sıkıntısı olduğunu söyledi.

HAFTANIN HER GÜNÜ REÇETE YAZILABİLECEK

Uzun süre ilaç kullanan hastalar için 2 aylık ilaçlarının artık yazıldığını söyleyen Sucuoğlu, reçete yazdırma ve ilaç temini gibi hizmetlerin Trenyolu Polikliniği’nde de yapılmaya başlandığını ifade etti.

Hastanelerde her gün doktorların reçete yazdığını belirten Sucuoğlu, hastaların iyi bir hizmet alabilmesi için daha birçok yeni düzenleme yapılacağını dile getirdi.

Emekli Dernekleri Koordinasyon Konseyi Başkanı Mustafa Tolga da konuşmasında, Sağlık Bakanı Sucuoğlu'nun 9 aylık icraatlarından memnun olduklarını belirterek, Sağlık Bakanlığı ile her zaman işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.