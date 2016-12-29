Trodos’ta Cenevre’ye hazırlık toplantısı

Rum tarafı, Cenevre’de 9 Ocak’ta taraflar arasında başlayacak görüşme ve 12 Ocak’ta garantörlerin de katılımıyla gerçekleşecek Kıbrıs konferansına hazırlıklarını yoğunlaştırarak sürdürüyor. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis dün müzakere heyeti ile Trodos’taki Başkanlık konutunda hazırlık toplantısı yaptı.

Rum gazeteleri, Trodos’taki toplantıda, bugüne kadar müzakere edilen bütün başlıklarda taraflar arasındaki anlaşmazlığın teyit edildiğine işaret ederken sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin katılımı konusundaki zıtlaşma nedeniyle Cenevre’nin daha başlamadan çökebileceği yolunda haberler yayımladı.

Fileleftheros’un “Hava Boşluğu İle Cenevre’ye… Dün Trodos’taki Değerlendirme Bütün Konulardaki Açıkta Kalan Konu ve Anlaşmazlıkları Doğruladı” başlıklı manşet haberine göre, Anastasiadis’in müzakere heyetiyle müzakerelerde bugüne kadar gelinen noktayı gözden geçirdiği dünkü toplantıda müzakereciler düzeyindeki görüşmelerde çok da ilerleme kaydedilmediği, bütün başlıklarda açık konular ve anlaşmazlıklar olduğu teyit edildi.

“YÖNETİM, MÜLKİYET, EKONOMİ VE AB KONULARINDA ANLAŞMAZLIK VAR, TOPRAK VE GÜVENLİK CENEVRE’YE HAVALE”

Edindiği bilgilere dayanarak, Yönetim, Mülkiyet, Ekonomi ve AB gibi bütün konularda anlaşmazlık bulunduğunu, Toprak ve Güvenlik konularının ise Cenevre’ye havale edildiğini belirten gazete “yapılan değerlendirme temelinde Cenevre’de anlaşmaya varılması ve bütün başlıkların kapatılması imkansız görülüyor” ifadesine yer verdi.

Sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin Cenevre konferansına katılımı konusunun da ele alındığı toplantıda, Yunanistan tarafından Rum tarafına iletilen uzman görüşlerine atıf yapıldı. Rum yönetiminin, yabancı bir uzmandan daha görüş beklemekte olduğu kaydedilirken bu konunun, Anastasiadis’in yarın Atina’da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Dışişleri Bakanı Nikos Kocas’la yapacağı görüşme gündeminde yer alacağı ancak Atina toplantısında daha çok güvenlik konusunun masaya yatırılacağı kaydedildi.

Haberi iç sayfasında detaylandırırken Trodos’taki toplantıya Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis ve heyet üyesi Polis Poliviu’nun katılmadığına dikkat çeken gazete, Rum Sözcü Nikos Hristodulidis’in toplantı hakkında RİK’e yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre Hristodulidis “Müzakere taktiğiyle ilgili karar alındı. Özlü bir görüşme oldu ve Lefkoşa’da görüşülen ve iki taraf arasında yaklaşım farkı bulunan konulara ilişkin tezler hazırlandı. Görüşmeler, gelecek hafta da gerek müzakereciler gerek liderler düzeyinde devam edecek” dedi.

ANASTASİADİS-ÇİPRAS GÖRÜŞMESİ “SAVAŞA HAZIRLIK”

Simerini, manşet haberini “Cenevre Daha Başlamadan Çökme Tehlikesinde... Türklerin Kıbrıs Cumhuriyetiyle İlgili İtirazları Nedeniyle Alarm...Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Temsil Şeklinin İyileştirilmesiyle İlgili Uzman Görüşleri Başkan’ın Elinde” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Gazete, KKTC tarafından yapılan sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin Cenevre konferansında hazır bulunmayacağı açıklaması nedeniyle Cenevre konferansına kimlerin katılacağı konusundaki tartışmanın “gittikçe daha tehlikeli olmaya başladığını” yazdı.

Rum tarafının, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin konferanstaki varlığının koruma altında olduğuna inandığını, bu konuda Anastasiadis’in elinde hukuk ve anayasa uzmanlarınca hazırlanan görüşler bulunduğunu ancak Rum Yönetimi Başkanı tarafından temsil edilmesi ihtimalinin de göz ardı edilmediğini kaydeden gazete, şu ifadeleri kullandı:

“Konferansın gerçekleştirilmesine büyük bir engel yaratan bu mesele yarın Başkan Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Çipras tarafından, Atina’daki görüşmelerinde ele alınacak. Siyasi çevreler bu görüşmeyi büyük Cenevre savaşına hazırlık diye niteliyor.”

TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ DE AYNI KAZANA KONULMAK İSTENİRSE…

Yunan hükümetinin, Türkiye’nin Cenevre’de izleyeceği yol konusunda yoğun kaygı içerisinde olduğuna dikkat çeken gazete, en büyük soru işaretinin; Türkiye’nin, Türk-Yunan ilişkilerinin de aynı kazana konulmasını talep etmesi durumunda Rum ve Yunan hükümetlerinin nasıl davranacağı olduğuna dikkat çekti ve gerek Anastasiadis’in gerek Yunan hükümetinin Cenevre konferansında yalnız Güvenlik ve Garantiler konusunu görüşeceğini açıkladığını hatırlattı.

Gazete Atina’nın, henüz tarihi belirlenmeyen TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Çipras görüşmesinin Cenevre beşli konferansından önce yapılmasını hedeflediğine işaret etti, özetle şöyle devam etti:

“MAALESEF” AKINCI’YA “BAĞLI”

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin konferansa katılımı artık kavşak noktası addediliyor. Bu konu yarın Atina’da ele alınacak. Katılımını güvence altına alacak 2+4 (Yunanistan’dan gönderilenler ve Rum yönetiminin sipariş ettikleri) uzman görüşü var. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Başkan Anastasiadis tarafından temsil edilmesi ihtimali daha yüksek. Bizim taraf, meselede muhtemel olumsuz bir gelişmeyi engellemek için ‘koşuyor’ keza, 1 Aralık yemeği ardından yapılan açıklamada Kıbrıs Cumhuriyeti (ifadesi) yoktu. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin katılımı konusu maalesef işgal liderine bağlıdır. Sözcü Hristodulidis’in söylediğine göre konferansın katılımcıları, Cenevre görüşmelerinin başlaması öncesinde liderler görüşmesi çerçevesinde ele alınacak. Ancak bu görüşmelerin özlü bir katkısı görünmüyor, Kıbrıs Türk tarafı bütün bunları 9 Ocak’tan sonra görüşmeye gidiyor.”

Gazete, Rum muhalefet partilerinin, icraatlarından dolayı Anastasiadis’i eleştirmeye devam ederek Cumhurbaşkanı Akıncı’nın müzakere prosedürüyle ilgili son açıklamaları vesilesiyle yeni soru işaretleri ortaya koyduklarına dikkat çekti.

“KIBRIS CUMHURİYETİ’NİN VARLIĞINI KAMUOYU ÖNÜNDE SORGULAMAMIZ BÜYÜK HATA”

Habere göre Sözcü Hristodulidis, Trodos’taki toplantıyla ilgili SİGMA’ya yaptığı açıklamada “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin varlığını kamuoyu önünde sorgulamamız büyük hatadır, bunu Kıbrıs Türk tarafı yapıyor. Şurası anlaşılmalıdır ki Kıbrıs Cumhuriyeti AB ve BM’ye üye devlettir, bütün devletlerce tanınır. Tek Türkiye tanımıyor ancak bu, devletin hukuki varlığını etkilemez” dedi, özetle şunları ekledi:

“Kıbrıs Cumhuriyeti, sürekli alenen ifade etmekle güvenceye alınmaz, bir çözümün ilk sayfasına yazılsa da güvence altına alınmaz. Bu, Kıbrıs sorununun neredeyse bütün başlıklarına çok somut maddelerle olur ve güvence altına alınmadan da çözüm olmaz. Başkan’ın elinde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin temsil edilebileceği yöntemleri iyileştiren uzman görüşleri var. Başkan, şahsen de temsil edebilir.

Kıbrıs’la ilgili konferansa AB’nin en üst düzeyde katılacağı kesindir. BM Güvenlik Konseyi’nin bütün üyelerinin katılma arzusu da önemlidir. BM Genel Sekreteri Güvenlik Konseyi’nin yetkisi tahtında çalışabilir ve Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin böyle bir konferansa katılımına kimse itiraz edemez.”

Gazete, Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin muhtemel katılımının, prosedüre aktif müdahil oluşlarını güvenceye almayacağı, müzakere masasına aktif müdahiliyetlerinin resmen davet edilmeleri şartına bağlı olduğu vurgusunu da yaptı.

RUM TARAFI PERDE GERİSİNDE 3 DÜZEYDE ÇALIŞIYOR

Politis “Üç Düzeyde Perde Gerisi… BM’de, Atina’da ve İç Cephede Kulisler… Temsilci, Başkan” başlıklı manşet haberinde, Rum tarafının Cenevre konferansına hazırlığına üç düzeyde devam ettiğine dikkat çekti.

Habere göre, birincisi, konferansta kimlerin nasıl temsil edileceğine dair istişarelerin sürdüğü BM düzeyidir. Bu çerçevede Anastasiadis yeni BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le telefon görüşmesi yaptı. Guterres’le Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas da 6 Ocak’ta bir araya gelecek. İkincisi, Güvenlik ve Garantiler konusunda Rum-Yunan eşgüdümüyle ilgilidir. Anastasiadis bu çerçevede yarın Atina’ya giderek Başbakan Çipras ve Dışişleri Bakanı Kocas’la görüşecek. Görüşmede, Türk tarafının masaya koyacağı tezlere göre bütün senaryolar ele alınacak. Üçüncüsü de, içteki hazırlık ve özellikle sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin konferansa katılma yöntemiyle alakalıdır. Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” temsilcisi olacağının kesin olduğunu yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in, Trodos’taki başkanlık konutunda müzakere heyeti ile görüşmesi öncesinde Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, hükümet sözcüsü ve diplomatik büro şefi Nikos Hristodulidis ile görüştüğü detayını verdi.

Haravgi’nin “Cenevre Öncesinde Plan Tatbikatları… Türkiye Erdoğan-Çipras Görüşmesini Cenevre’ye Taşımak İstiyor” başlıklı haberine göre, sabah saat 10.30’da başlayıp 14.20’da tamamlanan Trodos’taki görüşmede Yönetim, Ekonomi, AB ve Mülkiyet başlıklarındaki açıkta kalan konular ele alındı, 9-12 Ocak arasında Cenevre’de yapılacak görüşme sırasında bu konuların nasıl yönetileceğine dair görüş alış-verişinde bulunulup öneriler sunuldu, izlenecek taktik kararlaştırıldı.

Alithia manşetine “Cenevre Öncesi Hararetli Çalışmalar” başlığını attı.